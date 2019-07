Presse- und Informationszentrum Personal

Karrieretage in Koblenz: Ingenieure und Juristen gesucht!

Am 16. und 17. August 2019 lädt das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAINBw) zu Informationstagen für Ingenieure und Juristen ein.

Die Bundeswehr bietet eine große Bandbreite an Tätigkeiten. Einige dieser Tätigkeiten werden während der "Karrieretage" vorgestellt. Interessierte können sich vor Ort einen Eindruck von einem modernen Arbeitgeber und den Aufgaben im BAINBw verschaffen, Fragen stellen und bei Wunsch eine Bewerbung abgeben.

Die Bundeswehr sucht gerade in Koblenz bei der zentralen Beschaffungs- und Rüstungsbehörde der Bundeswehr zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit akademischen Qualifikationen aus dem technischen und juristischen Bereich. Spannende Berufsbilder, gerade in den Bereichen der Rüstungstechnologie und des Vertragsrechts, werden anhand von Kurzvorträgen und individuellen Beratungen umfassend vorgestellt.

Exponate wie 3-D-Drucker, Roboter, Schleudersitze oder Drohnen stellen den praktischen Bezug zu den technischen Laufbahnen her. Neben Informationen und Beratungen sind auch Bewerbungen direkt vor Ort möglich.

Zu der Veranstaltung öffnet das BAINBw am 16. August von 15 bis 19 Uhr und am 17. August von 10 bis 16 Uhr in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1, 56073 Koblenz.

