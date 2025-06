ACV Automobil-Club Verkehr

Kindersicherheitstag 2025: ACV Initiative Schulweg-Champions stärkt Kindersicherheit im Straßenverkehr

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

ACV stellt kostenlose Verkehrsfibel für Grundschulkinder bereit

27.235 - so viele Straßenverkehrsunfälle mit Kindern unter 15 Jahren erfasste das Statistische Bundesamt im Jahr 2023. Zwar ist diese Zahl gegenüber den frühen 1990er-Jahren nahezu halbiert, jedoch zeigen die jüngsten Erhebungen wieder einen leichten Anstieg. Ein alarmierender Trend, dem aktiv begegnet werden muss. Zum Kindersicherheitstag 2025 macht der ACV Automobil-Club Verkehr deutlich: Kinder brauchen besonderen Schutz und gezielte Unterstützung im Straßenverkehr.

ACV Lernheft für Kinder: Spielerisch Verkehrssicherheit vermitteln

Der ACV setzt sich bereits seit vielen Jahren aktiv für die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr ein. Bereits 2020 startete der Club eine Kampagne gegen Elterntaxis. Aktuell führt er sein Engagement mit der 2024 ins Leben gerufenen Initiative Schulweg-Champions fort. Im Mittelpunkt steht dabei ein in Kooperation mit der Polizei Köln entwickeltes Lernheft für Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren. Das Heft vermittelt wichtige Verkehrsregeln auf spielerische Weise und bietet Eltern und Bezugspersonen wertvolle Tipps zur Förderung der Verkehrskompetenz ihrer Kinder.

Angelehnt an das Maskottchen des ACV begleiten die Kinder im Lernheft den kleinen Pfau Pavo durch sein "Schulwegabenteuer". Dort erlebt er verschiedene Verkehrssituationen, denen auch Kinder auf ihrem Schulweg begegnen können. Dabei werden zunächst grundlegende Verhaltensregeln wie das Stehenbleiben am Bordstein vermittelt, bevor komplexere Szenarien wie das Überqueren einer Straße zwischen parkenden Autos behandelt werden. Die Bildergeschichte wird durch Sprechblasen, Ausmalbilder und Rätsel ergänzt, die das Verständnis der Kinder vertiefen. Bezugspersonen erhalten über ausführlichere Erklärtexte hilfreiche Zusatzinformationen.

Kostenlose Verteilung - bundesweit und mehrsprachig

Seit Beginn der Initiative verteilt der ACV die Schulfibel auf vielfältige Weise kostenlos: In Köln wurden Grundschulen im Rahmen einer groß angelegten Aktion direkt versorgt. Auch bei Veranstaltungen wie dem Weltkindertagsfest in Köln kam das Heft zum Einsatz. Darüber hinaus bringen die 76 bundesweit aktiven ACV Ortsclubs das Lernheft in viele Regionen Deutschlands.

Das Heft steht außerdem auf der ACV Website kostenlos zum Download bereit - auch in mehreren Fremdsprachen sowie in einer Version auf Kölsch. Für Schulklassen kann im ACV Shop ein kostenloser Klassensatz mit 30 Exemplaren bestellt werden.

Die Polizei Köln, die den ACV bei der inhaltlichen Entwicklung fachlich umfassend beraten hat, sieht in der Verkehrsfibel ein wertvolles Instrument für die Präventionsarbeit in Kitas und Grundschulen.

ACV Geschäftsführer Holger Küster ordnet die Initiative ein: "Mit Schulweg-Champions möchten wir Kinder frühzeitig dabei unterstützen, Verkehrsregeln zu lernen und gefährliche Situationen im Straßenverkehr zu erkennen. Wir setzen dabei in unserem Lernheft bewusst auf eine kindgerechte und fantasievolle Geschichte, die den Kindern ermöglicht, aktiv mitzuwirken. Gleichzeitig legen wir großen Wert auf fachliche Fundierung, die auch durch unsere enge Zusammenarbeit mit der Polizei Köln sichergestellt ist."

Weitere Informationen zur Initiative Schulweg-Champions gibt es unter: www.acv.de/schulweg-champions

Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell