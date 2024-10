Radio Bremen

Nana Mouskouri zu Gast bei 3nach9 am 18. Oktober

Bremen (ots)

"Weiße Rosen aus Athen" oder "Guten Morgen, Sonnenschein" - die Songs von Nana Mouskouri haben Geschichte geschrieben. Im Jahr 2015 war die gebürtige Griechin mit 300 Millionen verkauften Tonträgern nach Madonna sogar die erfolgreichste Musikerin weltweit. Ihr Markenzeichen: lange, schwarze Haare und eine rechteckige schwarz gerahmte Brille. Mouskouri wird auf Kreta geboren, zieht später mit ihrer Schwester nach Athen und absolviert dort eine Ausbildung am Konservatorium, die sie jedoch nicht abschließt. Sie wird Teil eines Jazz-Quartetts und macht so Bekanntschaft mit einem Komponisten - das verschafft ihr den Durchbruch als Sängerin. Mehr als 1.550 veröffentlichte Titel in den unterschiedlichsten Sprachen und eine weltweite Karriere folgen. Woraus sie Zuversicht und Freude schöpft und wie verbunden sie auch heute noch mit ihrer Musik ist, erzählt Nana Mouskouri kurz nach ihrem 90. Geburtstag bei 3nach9.

Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 18. Oktober 2024,um 22 Uhr im NDR/Radio Bremen-Fernsehen

Jan Josef Liefers

Er ist ein absolutes Multitalent: Seit mehr als 20 Jahren verkörpert er den schnöseligen Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne im "Tatort" aus Münster, auch als politisch engagierter Mensch und als leidenschaftlicher Musiker hat Jan Josef Liefers sich viele Herzen erobert. Private Erholung findet der Tausendsassa und Ehemann der Schauspielerin und Sängerin Anna Loos auf dem Rennrad. 2022 erfüllte er sich den Traum, fuhr eine "Tour de France"-Etappe der Profis. Jetzt dürfen sich nicht nur Jan Josef Liefers-Fans auf dessen neue Kinokomödie "Alter weißer Mann" freuen, in der er die Hauptrolle spielt und die mit viel Humor und Selbstironie auf die großen und heiklen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit blickt. Ob sich der beliebte Berliner als "alter weißer Mann" tituliert und was er von Kategorisierungen dieser Art hält, verrät er bei seinem Besuch im 3nach9-Studio.

Sandra Maischberger

Als Moderatorin einer politischen Talkshow im Ersten weiß Sandra Maischberger genau, was die Menschen aktuell bewegt und beschäftigt. Auch als Filmproduzentin ist die Wahl-Berlinerin äußerst engagiert. Bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig stellte sie ihr jüngstes Werk vor: Einen Dokumentarfilm über das Leben und Wirken der Regisseurin Leni Riefenstahl. Riefenstahl gilt als eine der umstrittensten Frauen des 20. Jahrhunderts. Zum einen wurde sie als Regisseurin für ihre Bildwelten gefeiert. Zum anderen stellte sie sich und ihre Filme in den Dienst der Nationalsozialisten. Bis zu ihrem Tod betonte sie, dass ihre Kunst unpolitisch sei. Sandra Maischberger hat Leni Riefenstahl 2002 zu deren hundertstem Geburtstag zum Interview getroffen. Bei 3nach9 berichtet die Journalistin kurz vor Kinostart von dieser Begegnung und der Wichtigkeit ihres Films.

Max Mutzke

Aufgewachsen in einem unkonventionellen, künstlerisch geprägten Haushalt, lernt Max Mutzke früh fürs Leben. Als "Bullerbü-Idyll" beschreibt der Sänger seine Kindheit im Schwarzwald. Doch Max und seine fünf Geschwister bleiben von Schicksalsschlägen nicht verschont. Die Flucht nach vorne in die Selbstbestimmung und in die Kreativität führt ihn 2004 ins Showbusiness: Er gewinnt die Casting-Show "Stefan-sucht-den-Super-Grand-Prix-Star" und tritt beim Eurovision Songcontest in Istanbul an. Mit "Can't Wait Until Tonight" schafft der Songwriter es auf Platz eins der deutschen Charts und startet durch. Das war vor genau 20 Jahren. Seither ist der Vollblutmusiker sich selbst stets treu geblieben, was er auf seiner Jubiläumstour im Herbst unter Beweis stellen wird. Vorher begrüßt 3nach9 das Ausnahmetalent aber noch in Bremen, um zu erfahren, was ihn geprägt hat und wie turbulent sein Leben heute, abseits der Musik aussieht.

Hannes Ringlstetter

Hannes Ringlstetter kennen die Zuschauer nicht nur als beliebten Gastgeber seiner Late-Night-Show aus dem Bayerischen Fernsehen, in der er wöchentlich für gute Unterhaltung sorgt. Sehr gern steht Hannes Ringlstetter auch mit seiner Band auf der Bühne und begeistert das Publikum mit seiner Musik in bayerischer Mundart. Nun offenbart der Entertainer eine neue persönliche Seite: Er nimmt literarisch Abschied von seinem Vater. Der gebürtige Niederbayer berichtet über eine besondere Vater-Sohn-Beziehung, über intensive familiäre Nähe und über Fremdheit. Dies macht er auf so berührende und humorvolle Art und Weise, dass seine Worte sehr zum Nachdenken anregen.

Rudi Cerne

Seit mehr als 20 Jahren ist er das Gesicht der Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Rudi Cerne. Es ist bereits die Drittkariere des sympathischen Moderators. Geboren 1958 in Wanne-Eickel zieht es den kleinen Rudi schon in jungen Jahren erfolgreich auf die Eisfläche. Der Sohn eines Malermeisters wird Deutscher Meister und EM-Silbermedaillengewinner im Eiskunstlauf, verpasst bei den Olympischen Spielen in Sarajevo äußerst knapp eine Medaille. Nach der sportlichen Karriere folgt die Karriere als Sport-Moderator und -kommentator bei diversen Sportveranstaltungen. Er wird mit seinem Fachwissen zum gerngesehenen Publikumsliebling. Seit 2002 hilft Rudi Cerne mit dem Quotengarant "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" aktiv mit, Verbrechen aufzuklären. Dass der Journalist einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat, zeigt sich auch in seinem Engagement als Botschafter der "Aktion Mensch". Warum ihm das Thema Inklusion so am Herzen liegt, welche Kriminalfälle ihn besonders beschäftigen - und wie er selbst einmal ins Visier der Polizei geraten ist, verrät Rudi Cerne im Oktober bei 3nach9.

Original-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell