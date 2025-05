ACV Automobil-Club Verkehr

ACV unterstützt Weltkindertagsfest in Köln als offizieller Förderer

Köln (ots)

Mitmachaktionen und Familienprogramm am 21. September 2025 im Kölner Rheinauhafen

Der ACV Automobil-Club Verkehr engagiert sich in diesem Jahr erstmals als offizieller Förderer des großen Kinder- und Familienfests zum Weltkindertag in Köln. Die Veranstaltung blickt auf über 30 Jahre Tradition zurück und zieht jedes Jahr zehntausende Besucher an. In diesem Jahr findet sie am Sonntag, dem 21. September 2025, statt. Dann verwandelt sich die Rheinpromenade vom Schokoladenmuseum bis zum Harry-Blum-Platz erneut in eine bunte Erlebnismeile für Kinder, Jugendliche und Familien. Der Eintritt ist frei, sämtliche Aktionen sind kostenlos.

ACV zeigt Flagge für Kinderrechte

Mit dem Fördererstatus baut der ACV sein Engagement beim Kölner Weltkindertag weiter aus. Bereits in den vergangenen Jahren war der Club mit einem eigenen Stand und interaktiven Aktionen vor Ort vertreten. ACV Geschäftsführer Holger Küster erklärt: "Als Automobilclub für die ganze Familie ist es uns ein echtes Herzensanliegen, uns für die Rechte der Kleinsten starkzumachen. Denn Kinder verdienen Schutz, Aufmerksamkeit und eine starke Stimme - im Straßenverkehr wie in der Gesellschaft. Darum unterstützen wir den Kölner Weltkindertag mit voller Überzeugung und setzen gemeinsam ein Zeichen für Kinderrechte."

Mitmachaktionen rund um Mobilität

Auch dieses Jahr bietet der ACV ein vielfältiges Programm rund um das Thema Mobilität. Am ACV Stand können Besucher unter anderem an einer digitalen Reaktionswand ihre Reflexe testen, während die jüngsten Gäste mit Rutschautos und Rollern einen Verkehrsparcours mit Straßenschildern und Fahrbahnmarkierungen erkunden. Zudem verteilt der Club kostenfrei seine Verkehrsfibel, die Grundschulkindern spielerisch wichtige Verkehrsregeln vermittelt.

Über den Weltkindertag in Köln

Das Kölner Weltkindertagsfest ist eine gemeinsame Initiative der Stadt Köln, des Kölner Teams des Deutschen Komitees für UNICEF e.V., des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit, des Kinderschutzbundes Ortsverband Köln e.V., des Kölner Jugendrings e.V., des Sozialen Zentrums Linoclub e.V. sowie der zwo zwo eins Konzept GmbH als Veranstalter. Langjähriger Hauptsponsor ist die DEVK. Darüber hinaus beteiligen sich zahlreiche Träger der freien Jugendhilfe aktiv an der Gestaltung des Programms.

Neben Spiel, Spaß und Unterhaltung verfolgt das Fest ein zentrales Anliegen: Es möchte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Interessen und Rechte von Kindern lenken - im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention mit ihren 54 Artikeln, die 1989 verabschiedet wurde und bis heute weltweit gültig ist.

Weitere Informationen unter: www.weltkindertag.koeln

