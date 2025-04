ACV Automobil-Club Verkehr

Start der Campingsaison: Die häufigsten Fehler beim Fahren mit dem Wohnmobil

ACV gibt Tipps zur Vermeidung typischer Pannen und Unfälle

Camping bleibt in Deutschland weiterhin im Trend: Im Jahr 2024 wurden rund 43 Millionen Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen gezählt. Damit verzeichnet diese Urlaubsform das dritte Rekordjahr in Folge. Der Wunsch nach individueller Mobilität und naturnahem Reisen hat europaweit an Bedeutung gewonnen und zeigt sich auch im anhaltenden Boom des sogenannten "Vanlife".

Doch mit dem Anstieg an Camping-Neueinsteigern auf den Straßen steigt auch die Gefahr für Pannen und Unfälle - zum Beispiel verursacht durch fehlende Fahrpraxis oder unzureichende Kenntnisse im Umgang mit dem Fahrzeug. Der ACV Automobil-Club Verkehr informiert zum Saisonstart über die häufigsten Fehler und gibt praktische Tipps zu deren Vermeidung.

Überladung und ungünstige Gewichtsverteilung

Eine falsche Beladung des Wohnmobils kann die Fahrstabilität erheblich beeinträchtigen. Überladung sowie ungünstige Gewichtsverteilung verlängern den Bremsweg und erhöhen besonders bei plötzlichen Ausweichmanövern die Kippgefahr.

ACV Tipps:

Das zulässige Gesamtgewicht ist in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Punkt F.1) vermerkt. Vor der Abfahrt kann das beladene Fahrzeug gewogen werden - etwa bei Recyclinghöfen, Speditionen oder Wohnmobilhändlern. Auch die Einhaltung der maximalen Achslasten (Punkte 8.1 und 8.2) ist entscheidend, da bereits eine Überladung einzelner Achsen das Fahrverhalten negativ beeinflussen kann.

Schwere Gegenstände wie Gasflaschen, Werkzeug oder Getränkekisten gehören tief und nahe an die Achsen, leichtes Gepäck in die oberen Staufächer. Eine sichere Fixierung der Ladung verhindert das Verrutschen bei Bremsmanövern. Spezielle Spanngurte, Antirutschmatten und Netze helfen dabei, alles an seinem Platz zu halten.

Zusätzliche Anbauten wie Markisen, Fahrradträger oder Solaranlagen reduzieren zudem die verfügbare Zuladung und sollten in die Planung einbezogen werden.

Fahrrad- und Dachträger: Fehlende Stabilität durch Überlastung

Beim Transport von Fahrrädern ist besonders auf das Gewicht zu achten - E-Bikes sind deutlich schwerer als klassische Fahrräder und können die zulässige Traglast eines Trägers schnell überschreiten. Ein falsch montierter oder überladener Träger kann durch Vibrationen oder Hebelwirkungen die Heckstruktur des Wohnmobils beschädigen. Außerdem kann die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlöschen, wenn die zulässige Zuladung überschritten wird.

ACV Tipps:

Trägersysteme immer fachgerecht montieren und gleichmäßig beladen. Die vom Hersteller angegebene Traglast darf weder bei Heck- noch bei Dachträgern überschritten werden. Bei Kupplungsträgern ist zusätzlich die zulässige Stützlast der Anhängerkupplung zu berücksichtigen (Angabe in der Zulassungsbescheinigung unter Punkt 13 oder am Typenschild der Kupplung). Sollte es hier kritisch werden, können bei E-Bikes die (schweren) Akkus ausgebaut und im Wohnmobil verstaut werden. Dann ggf. Regenschutz verwenden, um die Anschlussstellen (Kontakte) der Akkus zu schützen.

Bei der Beladung von Dachträgern ist neben dem Gesamtgewicht auch die Dachlast zu beachten. Diese ist fahrzeugspezifisch und oft deutlich niedriger als vermutet - in der Regel liegt sie zwischen 50 und 100 kg inklusive Trägersystem. Zu schwere oder ungesicherte Dachaufbauten erhöhen den Fahrzeugschwerpunkt und beeinträchtigen insbesondere bei Kurvenfahrten, Ausweichmanövern und Seitenwind die Fahrstabilität.

Zusätzlich empfiehlt sich eine regelmäßige Kontrolle der Befestigungen während der Fahrtpausen, da sich Schraubverbindungen durch Erschütterungen lösen können.

Fahrverhalten: Fehlende Routine erhöht das Unfallrisiko

Wohnmobile unterscheiden sich deutlich von herkömmlichen Pkw - in Größe, Gewicht und Reaktion. Längere Bremswege, ein trägeres Lenkverhalten sowie der größere Wendekreis und die erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Seitenwind erfordern ein vorausschauendes und angepasstes Fahrverhalten. Gerade bei Leihfahrzeugen fehlt oft die nötige Übung im Umgang mit den Dimensionen und Fahreigenschaften.

ACV Tipps:

Vor der ersten Reise empfiehlt sich eine ausgiebige Probefahrt, idealerweise auf verschiedenen Straßentypen - inklusive Rangieren, Rückwärtsfahren und Einparken. Das Einüben von Fahrmanövern auf einem freien Gelände hilft dabei, ein sicheres Gefühl für Fahrzeugbreite, -höhe und -länge zu entwickeln. Auch das Befahren enger Straßen oder Kreisverkehre sollte im Vorfeld geübt werden.

Wer auf zusätzliche Sicherheit setzen möchte, kann ein spezielles Fahrsicherheitstraining für Wohnmobile absolvieren. Diese Trainings vermitteln praxisnah den Umgang mit Gefahrensituationen wie Notbremsungen, Seitenwind oder Ausweichmanövern und sensibilisieren für die physikalischen Grenzen des Fahrzeugs.

Zudem ist es ratsam, regelmäßig den toten Winkel zu kontrollieren und die Spiegel korrekt einzustellen - besonders bei größeren Aufbauten ohne Rückfahrkamera. Der Einsatz von Zusatzspiegeln oder Kamerasystemen kann die Übersicht beim Rangieren und Spurwechsel deutlich verbessern.

Rangierunfälle durch eingeschränkte Übersicht

Unfälle beim Einparken oder Rangieren sind besonders häufig - etwa auf engen Campingplätzen, bei schlechter Sicht oder unter Zeitdruck nach langer Anreise. Schäden entstehen oft durch Kollisionen mit Pollern, Mauern, Bäumen oder anderen Fahrzeugen. Auch der größere tote Winkel bei Wohnmobilen erhöht das Risiko.

ACV Tipps:

Technische Hilfsmittel wie Rückfahrkameras, Einparksensoren oder 360-Grad-Kamerasysteme erleichtern das Rangieren erheblich. Ebenso hilfreich ist eine zweite Person außerhalb des Fahrzeugs, die mit klaren Handzeichen einweist - vor allem bei Rückwärtsfahrten oder Wendemanövern in engen Bereichen.

Vor dem Rangieren empfiehlt sich ein kurzer Rundgang um das Fahrzeug, um Hindernisse wie niedrige Pfosten, überhängende Äste oder unebene Bodenverhältnisse frühzeitig zu erkennen. Spiegelerweiterungen oder Zusatzkameras verbessern die Sicht nach hinten und zur Seite und sind besonders bei Fahrzeugen ohne serienmäßige Rückfahrtechnik sinnvoll.

Auch bei kurzen Fahrmanövern sollte auf niedrige Anbauteile wie ausfahrbare Trittstufen oder Fahrradträger geachtet werden - sie sind häufige Kollisionspunkte bei Rangierunfällen.

Brücken, Tunnel und enge Durchfahrten: Abmessungen werden unterschätzt

Ein häufiger Fehler: Die tatsächliche Höhe oder Breite des Fahrzeugs wird nicht korrekt eingeschätzt - besonders bei Mietfahrzeugen oder durch montiertes Zubehör wie Dachboxen, Solarpanels oder Fahrradträger. Schäden an Brücken, Unterführungen, Tunneln oder engen Durchfahrten entstehen dabei oft durch Unachtsamkeit oder falsche Routenwahl.

ACV Tipps:

Eine gut sichtbare Notiz mit Fahrzeughöhe, -breite und -länge im Cockpit - etwa als Aufkleber im Sichtfeld - hilft, kritische Situationen zu vermeiden. Die tatsächlichen Abmessungen sollten inklusive aller Anbauten gemessen und notiert werden, da sie oft deutlich von den Herstellerangaben abweichen.

Bei der Routenplanung unterstützen Navigationsgeräte oder Apps mit speziellen Wohnmobil-Profilen, die Durchfahrtshöhen, Gewichtsbeschränkungen und enge Straßen berücksichtigen. Zusätzlich empfiehlt sich, bereits im Vorfeld Informationen über die Infrastruktur am Reiseziel einzuholen - insbesondere bei Fahrten durch historische Ortskerne, Bergdörfer oder ländliche Regionen mit eingeschränkter Straßenführung.

Auch bei scheinbar harmlosen Zufahrten zu Campingplätzen, Parkhäusern oder Tankstellen kann es zu Engstellen kommen. Spontane Abkürzungen oder Wendemanöver in unbekanntem Terrain sollten vermieden werden, wenn die Durchfahrtsverhältnisse unklar sind.

Reifenpannen durch falschen Druck und Überalterung

Wohnmobilreifen sind besonderen Belastungen ausgesetzt: hohe Zuladung, lange Standzeiten und vergleichsweise geringe Fahrleistung fördern die Materialermüdung. Ein zu niedriger Reifendruck führt vor allem bei hoher Beladung zu übermäßiger Wärmeentwicklung - im schlimmsten Fall kommt es zum Reifenplatzer.

ACV Tipps:

Der Reifendruck sollte regelmäßig geprüft und an die tatsächliche Beladung angepasst werden - idealerweise vor jeder längeren Fahrt. Die vom Fahrzeug- oder Reifenhersteller empfohlenen Werte sind meist im Türrahmen, im Tankdeckel oder in der Betriebsanleitung angegeben.

Ein Austausch der Reifen sollte spätestens nach sechs Jahren erfolgen - auch bei ausreichendem Profil. Das Reifenalter lässt sich über die vierstellige DOT-Nummer an der Reifenflanke ermitteln. Reifen mit dem Zusatz "CP" (Camping) sind speziell für Wohnmobile ausgelegt und besser für höhere Lasten und längere Standzeiten geeignet.

Vor Fahrtbeginn ist eine Sichtprüfung sinnvoll: Auf Risse, poröse Stellen, eingefahrene Gegenstände oder ungleichmäßigen Abrieb achten - Letzteres kann auf falschen Luftdruck oder Fahrwerksprobleme hinweisen. Auch das Reserverad sollte nicht vergessen werden und im betriebsbereiten Zustand sein.

Fehlbetankung mit teuren Folgen

Besonders bei ungewohnten Fahrzeugen, Mietfahrzeugen oder unzureichend gekennzeichneten Einfüllstutzen kann es schnell zu Verwechslungen beim Tanken kommen. Häufige Ursache ist die Verwechslung von Diesel und Benzin, was bei modernen Einspritzsystemen zu erheblichen Motorschäden führen kann. In seltenen Fällen wird versehentlich Kraftstoff in den Frischwassertank gefüllt - etwa bei schlecht beschrifteten oder nahe beieinander liegenden Einfüllstutzen, wie sie bei älteren oder umgebauten Fahrzeugen vorkommen können.

ACV Tipps:

Die Einfüllstutzen sollten dauerhaft und eindeutig beschriftet oder farblich markiert sein - idealerweise bereits bei der Fahrzeugübernahme kontrollieren. Zusätzlich kann eine optische Kennzeichnung (z. B. farbige Deckel oder Aufkleber) Verwechslungen vorbeugen.

Kommt es dennoch zur Fehlbetankung, keinesfalls den Motor starten oder die Zündung einschalten - bereits kleinste Mengen des falschen Kraftstoffs im System können teure Schäden verursachen. In diesem Fall sollte sofort der Pannendienst kontaktiert werden, damit das Kraftstoffsystem fachgerecht entleert und gereinigt werden kann.

Wurde Kraftstoff versehentlich in den Frischwassertank gefüllt, ist dieser vollständig zu entleeren und intensiv zu reinigen - idealerweise durch eine Fachwerkstatt. Eine Verwendung des Wassers ist in diesem Fall keinesfalls mehr möglich, auch nicht nach einer einfachen Spülung.

Weitere Informationen und Tipps rund um das Thema Camping stellt der ACV im Ratgeber-Bereich seiner Website zur Verfügung: https://www.acv.de/ratgeber/reisen/caravan-camping

