D&O-Versicherungsanbieter VOV holt Alexander Feicho zurück ins Team

Köln (ots)

Alexander Feicho kehrt zurück zur VOV und verstärkt seit 1. Oktober 2023 als Senior Underwriter. Der Volljurist ist ein erfahrener Spezialist für D&O-Versicherungen und Insolvenzrecht.

Feicho kommt vom internationalen Versicherer AIG Europe S.A., wo er in den vergangenen drei Jahren - ebenfalls als Senior Underwriter - im Bereich Financial Lines mit Schwerpunkt D&O und Prospekt-Haftpflicht gearbeitet hat.

Für die VOV ist Alexander Feicho alles andere als ein Unbekannter: Von 2017 bis 2020 war er bereits Teil des Underwriting-Teams des D&O-Versicherers. Mit seiner langjährigen juristischen und D&O-Expertise ist er eine große Bereicherung für die VOV.

"Es ist mir eine Freude, dass Alexander zurück bei der VOV ist. Er passt persönlich und fachlich perfekt in unser Team, wie wir bereits aus der Vergangenheit wissen. Zudem ist Alexander bei Maklern und Vermittlern hochgeschätzt. Ich bin sicher, dass er seine Erfahrungen der letzten Jahre hervorragend ins VOV-Team einbringen kann", sagt Alexander Probst, Geschäftsführer und CEO der VOV GmbH.

Bildmaterial finden Sie hier: https://vov.eu/wp-content/uploads/2023/10/Feicho.jpg

Über VOV D&O-Versicherungen

Die VOV ist Pionierin unter den deutschen D&O-Versicherungsanbietern und eines der ersten Unternehmen der Branche, das auf Digital Data und Datenanalyse setzt. Seit 1996 agiert sie als Managementgesellschaft für namhafte Versicherer am Markt. Das sind heute: Continentale Sachversicherung AG, Generali Versicherung AG, HDI Global Specialty SE, Inter Allgemeine Versicherung AG und Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG. Die VOV GmbH mit Sitz in Köln und Hamburg ist zuständig für die Bearbeitung und Verwaltung des gesamten D&O-Geschäfts rund um Organhaftung und Managerservices.

