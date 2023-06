ADV-Sommertagung - Deutsche Verkehrsflughäfen 2023 auf Erholungspfad - Forderungen an die Politik

Berlin (ots) - Der Flughafenverband ADV hat heute in Berlin die Verkehrszahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Streiks, steigende Standortkosten und die anhaltenden, internationalen Krisen führten zu einer gebremsten Verkehrsentwicklung an deutschen Flughäfen. Wichtige Kennzahlen liegen im Plus: - Im ...

mehr