Dr. Christian Jacobi wechselt zu ebp-consulting GmbH

Stuttgart (ots)

Dr. Christian Jacobi, bisheriger Geschäftsführender Gesellschafter der agiplan public GmbH in Mülheim a. d. R., wechselte Mitte Oktober 2024 zur Supply Chain- und Logistik-Beratung ebp-consulting GmbH (Stuttgart). In seiner neuen Funktion als Partner wird er an der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens mitwirken und den Standort Dortmund weiter ausbauen. "Nach 17 erfolgreichen Jahren bei agiplan freue ich mich, die ebp-consulting dabei zu unterstützen, den langjährigen Wachstumskurs des Unternehmens fortzusetzen", freut sich Dr. Christian Jacobi auf seine zukünftige Aufgabe. Frank Gehr und Dr. Jochen Braun, Geschäftsführer der ebp-consulting, sehen großes Potenzial durch die neue Verstärkung: "Wir sind glücklich, mit Dr. Christian Jacobi einen hochkompetenten Branchenkenner an Bord zu haben. Dank seiner mehr als 30-jährigen Expertise in der Logistik wird er für die Entwicklung unseres Unternehmens wichtige Impulse setzen."

