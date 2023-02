AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Autounfall durch Glaukom? Regelmäßiger Augencheck ist wichtig

Wiesbaden (ots)

Kein Autofahrer würde bestreiten, dass gutes Sehen im Straßenverkehr essenziell ist. Allerdings ist den meisten gar nicht bewusst, dass es Augenerkrankungen gibt, die ihre Sehkraft langsam, schleichend und unmerklich beeinträchtigen können, so beispielsweise das Glaukom, auch Grüner Star genannt. Nehmen Betroffene einen ersten Sehverlust wahr, etwa weil sie beim Einparken Gegenstände übersehen oder im schlimmsten Fall sogar einen Unfall verursachen, ist es oft schon zu spät.

Ein Glaukom schreitet anfangs unbemerkt fort, weil das Gehirn in der Lage ist, den Sehverlust zunächst auszugleichen. Es füllt die Lücken in der Sehwahrnehmung auf.[1] Verlorenes Sehvermögen lässt sich nicht mehr regenerieren - das macht ein Glaukom besonders heimtückisch. Daher wird ein regelmäßiger Augencheck ab dem 40. Lebensjahr empfohlen.[2]

"Gefahr erkannt, Gefahr gebannt"

Früherkennung kann bei der Volkskrankheit Grüner Star Sehjahre retten. Frühzeitig entdeckt, lässt sich das Fortschreiten oft aufhalten bzw. verzögern. So können beispielsweise geeignete Augentropfen dazu beitragen, den Druck im Augeninneren zu senken. Führt die Behandlung damit nicht zum gewünschten Erfolg, bieten sich u.a. moderne mikroinzisionale Behandlungsmöglichkeiten an[3], z.B. mit dem XEN® Gelimplantat.*,[4] Dabei handelt es sich um ein kleines, weiches Röhrchen, welches in das Auge eingesetzt wird, um das Kammerwasser abzuleiten. Dadurch kann das XEN® Gelimplantat den zu hohen Augeninnendruck in vielen Fällen senken und zum Erhalt der Sehfähigkeit beitragen. Das verbessert nicht nur die Lebensqualität der Patienten im Alltag[5], sie bleiben auch länger fahrtüchtig.

Weitere Informationen zur Glaukomtherapie finden Sie unter: www.xen-implantat.de.

