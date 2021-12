GN Hearing GmbH, ReSound

Großes Medien-Echo für ReSound ONE mit M&RIE hält an

Neuer Hörgeräte-Ansatz weckt weiterhin Interesse von Tech-Journalisten und Bloggern

Groß war das Interesse, als Hersteller GN Hearing im vergangenen Jahr im Rahmen der IFA Special Edition Journalisten und Bloggern erstmals das ReSound ONE vorstellte. Das smarte Hörgerät besticht nicht nur durch wegweisende Konnektivität und die beste Akku-Lösung des Marktes. In Kombination mit dem neuartigen M&RIE-Hörer verbindet ReSound ONE auch die audiologischen Vorteile eines Im-Ohr-Hörgeräts mit denen eines Ex-Hörer-Geräts, das hinter dem Ohr sitzt. Ob besonders natürliche Klangerlebnisse, deutlich verbessertes räumliches Hören oder effizienteres Filtern von Lärm - die Vorteile des neuen Ansatzes sorgen auch ein Jahr nach Markteinführung immer noch für zahlreiche, überaus positive Berichte in reichweitenstarken Medien.

"Selten erregte ein Hörsystem so viel Aufmerksamkeit in der Presse", urteilte das Online-Portal meinhoergeraet.de bereits wenige Wochen nach Markteinführung des ReSound ONE; die bekannte Info-Plattform konstatierte einen regelrechten "Medienrummel". - "Den erfuhren wir insbesondere im Zuge der IFA, die 2020 aufgrund von Corona als reines Journalisten-Event stattfand", so Marina Teigeler, Direktorin Marketing und Produktmanagement der GN Hearing GmbH. "Seit 2014 besuchen wir regelmäßig die IFA, um den zahlreichen Medienvertretern unsere smarten Hörlösungen vorzustellen und für den frühzeitigen Gang ins Hörakustik-Fachgeschäft zu werben."

Doch 2021 musste die weltweit größte Show für Consumer-Electronics-Produkte aufgrund der Pandemie vollständig entfallen. Umso erfreulicher, dass sich auch in jüngster Zeit eine ganze Reihe bekannter Medien ausführlich der smarten Hörgeräte-Versorgung mit dem ReSound ONE widmen. So berichtet etwa Technik-Autor Dr. André Schwarz, der selbst hörgeschädigt ist, in einem aktuellen Testbericht des "Mac Life" Magazins über seine Erfahrungen mit dem System: Die Akkuleistung sei mehr als ausreichend, der Tragekomfort gut und der Klang herausragend, heißt es im mehrseitigen Beitrag: "Aber der Ansatz geht noch weit über den der bloßen Hörhilfe hinaus. In Verbindung mit einem iOS-Gerät und der passenden App wird daraus ein Streaming-Device, das ein ziemlich perfektes Hearable darstellt."

Ob "vivanty" und "InfoDigital", "Reader"s Digest" oder winfuture.de - zahlreiche Medienberichte zum ReSound ONE

Auch der junge Hörgeräte-Tester Phil Harnisch, einseitig hörgeschädigt und zudem Auszubildender im Hörakustiker-Handwerk, fällt in einem ausführlichen Video-Test ein positives Urteil zum ReSound ONE. Produziert wurde der Film, der den gesamten Ablauf einer fachkundigen Hörgeräte-Anpassung vorstellt, vom YouTuber und Blogger Timm Mohn für das bekannte Technik-Portal winfuture.de. Fazit des Beitrags: "Das ReSound ONE 9 liefert ein Hörerlebnis, das - eine gute Kalibrierung vorausgesetzt - fast vergessen lässt, dass man über ein Hörgerät hört."

Einem Selbstversuch mit dem ReSound ONE unterzog sich auch Tech-Journalist Reinhard Otter. Obwohl selbst noch nicht hörgeschädigt, testete er im Auftrag von "Reader's Digest" neben Konnektivität und Akku-Technik auch die audiologische Qualität des ReSound ONE mit M&RIE. Seine Reportage "Einfach besser hören" ist im Oktober-Heft der Zeitschrift erschienen: "Bei der Vorstellung, dass mein nächstes hochwertiges Audiogerät womöglich hinterm Ohr installiert wird, ist mir nicht mehr bange", so das Fazit des Journalisten.

Nicht zuletzt berichten aktuell die Zeitschriften "vivanty" und "InfoDigital" unter dem Titel "Wearables, Earables, Hearables" über den Technologietransfer zwischen Hörgeräten und Consumer-Audio-Produkten**. Smarte Hörgeräte aus dem Hörakustik-Fachgeschäft werden hier als Trendsetter für multifunktionale Technik am Ohr vorgestellt. Sie setzten Maßstäbe für Personalisierbarkeit und Tragekomfort. Dennoch sei nicht zu erwarten, dass smarte Hörgeräte demnächst zur Consumer Electronics gehören: "Denn sie sind jetzt zwar cool - aber immer noch Medizinprodukte. Sie müssen fachkundig angepasst werden. Und sie sollen vor allem ein verlorenes natürliches Gehör ausgleichen - immer noch besser. ReSound zum Beispiel platziert bei seinem neuesten Top-Produkt ReSound ONE ein zusätzliches drittes Mikrofon im Gehörgang. Ein grundsätzlich neuer Ansatz für besseren Klang und besseres Richtungshören, weil hier die individuelle natürliche Ohrform ausgenutzt wird."

