Bestnoten für ALDI: Eigenmarken-Produkte überzeugen bei ÖKO-TEST und Stiftung Warentest

Essen/Mülheim a. d. RuhrEssen/Mülheim a. d. Ruhr (ots)

Beste Qualität, bester Preis: Bei den aktuellen ÖKO-Test Untersuchungen punkten ALDI Nord und ALDI SÜD mit Top-Ergebnissen. Gleich zwei Produkte der beiden Discounter erhalten das Testergebnis "Sehr gut". Ein weiterer Artikel schneidet "Gut" ab. Bei Stiftung Warentest erhält ein ALDI Produkt die gleiche Beurteilung und ist damit der beste Discounter-Artikel im Test. Es zeigt sich, die ALDI Eigenmarken können es mit Markenprodukten auf sich nehmen.

Goldähren Zwieback

Insgesamt 20 verschiedene Zwieback-Sorten hat ÖKO-Test untersucht. Dabei wurde besonders auf das Vorkommen möglicher Schadstoffe, die beim Backvorgang entstehen können (Acrylamid), auf Fettschadstoffe, Mineralölbestandteile oder auch Pestizide geachtet. Die Note "Sehr gut" erhielten ausschließlich Zwieback-Sorten, die weder prozessbedingte Schadstoffe, Schimmelpilzgifte noch Mineralölbestandteile aufwiesen. Mit dabei: Der "Goldähren Zwieback" von ALDI Nord und ALDI SÜD, der keinerlei Abwertungen erhielt. Mit einem Preis von 1,34 Euro pro 450-Gramm-Packung (nach Mehrwertsteuer-Reduzierung) zählt der ALDI Zwieback zudem zu den günstigsten Produkten auf dem Markt.

All Seasons Himbeeren

16 unterschiedliche Sorten Tiefkühl-Himbeeren haben die Tester unter die Lupe genommen. So auch die Tiefkühl-Himbeeren der Eigenmarke "All Seasons" von ALDI. Die Produkte wurden unter anderem auf mögliche Krankheitserreger, die Anzahl der eingesetzten Pestizide sowie auf Reste von Desinfektionsmitteln geprüft. Auch die Angaben auf den Verpackungen der Produkte haben sich die Prüfer genau angeschaut. Plastikverpackungen wurden zudem auf umweltschädliche Schadstoffe untersucht. Die All Seasons Tiefkühl-Himbeeren von ALDI Nord und ALDI SÜD* überzeugten in allen Punkten auf ganzer Linie und erhielten das Testergebnis "Sehr gut". Auch der Preis der ALDI Himbeeren ist mit 2,70 Euro pro 500 Gramm (nach Mehrwertsteuer-Reduzierung) unschlagbar.

Biocura Schaumbad "Traum der Karibik"

Beim Test von Badezusätzen konnte ALDI ebenfalls mit einem Eigenmarken-Produkt überzeugen. ÖKO-Test untersuchte insgesamt 50 Produkte auf ihre Inhaltsstoffe, unter anderem auf Emulgatoren, künstliche Moschusverbindungen und allergene Duftstoffe. Auch die Verpackungen der Badezusätze wurde mit Blick auf chlorierte Verbindungen analysiert. Das "Biocura Body Care Schaumbad" von ALDI Nord und ALDI SÜD in der Sorte "Traum der Karibik" erhielt hierbei das Gesamturteil "Gut". Preislich liegt der ALDI Badezusatz mit 1,42 Euro pro 1-Liter-Flasche (nach Mehrwertsteuer-Reduzierung) ganz weit vorne.

Beste Discounter-Schokolade: Moser Roth Edel Bitter, 70 % Cacao

Auch bei Stiftung Warentest schaffte es ein ALDI Produkt unter die Besten: Die "Moser Roth Edel Bitter, 70% Cacao" Schokolade von ALDI Nord und ALDI SÜD landet als einzige Eigenmarke hinter zwei Markenprodukten auf dem dritten Platz. Damit beurteilte Stiftung Warentest die Süßigkeit als beste Discounter-Schokolade und vergibt die Note "Gut" (2,0). Im Rahmen des Tests wurden 24 Schokoladen mit Kakaogehalten zwischen 60 und 75 Prozent geprüft. Neben sensorischen Aspekten wie Aussehen, Geschmack und Geruch wurden die verschiedenen Schokoladen auf Schadstoffe geprüft. Die Nutzerfreundlichkeit der Verpackung sowie die Angaben auf dem Produkt wurden ebenso bewertet. Dabei überzeugt die ALDI Schokolade mit 1,05 Euro pro 125-Gramm-Packung (nach Mehrwertsteuer-Reduzierung) zudem als eine der Günstigsten.

*Bei ALDI SÜD ausschließlich regional erhältlich.

