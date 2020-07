Saatgutretter im Einsatz - "plan b"-Doku im ZDF

ZDF

Obst-, Gemüse- und Getreidesorten aus Hochleistungssaatgut verdrängen die Vielfalt auf dem Teller: In den vergangenen 100 Jahren sind bereits 80 Prozent der Kulturpflanzen verlorengegangen. Wie Landwirte, Gärtner und Wissenschaftler die Pflanzenvielfalt erhalten wollen, darüber berichtet am Samstag, 1. August 2020, 17.35 Uhr im ZDF, die "plan b"-Doku "Vielfalt säen - Saatgutretter im Einsatz". Der Film von Christine Voges und Emanuela Casentini ist ab Freitag, 31. Juli 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.

Oliver Christ arbeitet seit mehr als 20 Jahren auf dem Demeterhof Piluweri in Müllheim bei Freiburg im Breisgau und engagiert sich für das natürliche Vermehren von Pflanzensaatgut. Eigenes Biosaatgut zu erzeugen, bedeutet für ihn, unabhängig zu sein von der Chemieindustrie, die den Bauern genormtes Saatgut verkauft.

Agrarwissenschaftlerin Eva Maria Schüle pflegt seit zwei Jahrzehnten den Klostergarten der ehemaligen Freiburger Kartause. Als das Gelände 2014 zum Schulgarten des Robert Bosch Colleges wurde, initiierte sie Workshops für Schüler und Interessierte, in denen sie ihr Wissen über Anbau und Saatgutgewinnung der teils vom Aussterben bedrohten Pflanzen weitergeben kann.

Der sizilianische Biolandwirt Giuseppe Li Rosi fühlt sich seiner Heimat und ihren Feldfrüchten verbunden. Als die Abhängigkeit von Industriesaat sowie Dünge- und Pflanzenschutzmitteln viele seiner Kollegen in den Ruin trieb, gründete er den Verein Simenza mit dem Ziel, mit alten einheimischen Getreidesorten wieder profitabel wirtschaften zu können.

Der Evolutionsbiologe Frank Blattner ist im Auftrag des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung auf der griechischen Insel Euböa unterwegs, um dort die Samen der an Hitze gewöhnten Knollengerste zu sammeln. Wenn es ihm gelingt, die Wildpflanzenart zu entschlüsseln, könnte das helfen, die Kulturgerste für den Klimawandel fit zu machen.

