Donnerstag, 30. Juli 2020

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Donnerstag, 30. Juli 2020, 1.05 Uhr Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert Silke Schröckert und Steven Gätjen stellen den Kino-Neustart "The King of Staten Island" vor und sprechen über "The Outsider", eine neue Serie nach einer Romanvorlage von Stephen King. In einem "Filmgorilla-Spezial" berichtet Maria Ehrich von Dreharbeiten im Zeichen der neuen Corona-Regeln. Denn als Darstellerin der Titelfigur des TV-Films "Schneewittchen am See" hat Maria nicht nur ein Drehbuch zu beachten, sondern auch einen neuen Hygiene-Kodex. Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Zweimal pro Woche bahnen sich Kino-Experte Steven Gätjen, Schauspielerin Maria Ehrich sowie das Cineasten-Ehepaar Silke und Daniel Schröckert einen Weg durch den Dschungel aktueller Neustarts und reden sich zu Themen aus der Film- und Serienwelt die Köpfe heiß. Immer dienstags und donnerstags, jeweils um 16.00 Uhr, laden die "Filmgorillas" neue Videos auf dem gleichnamigen ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst, das im ZDF donnerstags gegen 0.45 Uhr ausgestrahlt wird. Auch auf der Facebook-Seite von ZDFkultur und auf dem Instagram-Kanal von ZDFheute hinterlassen die "Filmgorillas" ihre Spuren.

