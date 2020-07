ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 12. August 2020

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Mittwoch, 12. August 2020, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Zeugen verfolgen Räuber Als der Kunde am späten Nachmittag die Bankfiliale betritt, scheint sie leer zu sein. Er geht ein paar Schritte weiter - und sieht unvermittelt eine Pistole auf sich gerichtet. Opfer brutal misshandelt Ein unbekannter Mann bringt auf dem Gelände eines Schulzentrums mehrere Personen in seine Gewalt und fordert Geld. Rücksichtslos schlägt er auf seine Opfer ein. Räuber mit Insiderwissen Ein Rentnerpaar hat zu Hause ein beträchtliches Barvermögen. Nicht mal die engste Familie weiß von dem Geld - und dennoch scheinen Räuber davon erfahren zu haben. Täter auf Klapprad Überfall auf eine Bankfiliale. Der Täter flüchtet auf einem Klapprad. Die Polizei vermutet, dass er nicht allein war. Denn Stunden zuvor war bereits ein seltsamer Kunde in der Bank. Der XY-Preis 2020 Die nächsten Kandidaten für den XY-Preis 2020 sind ein Vater mit seinem Sohn. Die beiden verfolgten zwei skrupellose Handtaschenräuber und sorgten dafür, dass die Polizei sie festnahm.

