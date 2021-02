Alexander von Spreti - public relations

Ein Dialog zum Thema Angst: Zukunft, Corona oder Tod - wovor haben wir Angst und wie können wir damit umgehen?

Hamburg (ots)

Ich habe Angst - ist das gut oder schlecht?

Einfache Fragen und hilfreiche Antworten

Edna Westmeier / Jasper Vogt

ANGST hat jeder mal. Irgendwann. In letzter Zeit vielleicht öfter. Das muss nichts Schlechtes sein; denn Angst kann uns auch vor Gefahren schützen. Aber manchmal, vielleicht sogar oft, ergreift sie Macht über uns, und das tut uns nicht gut. Dann fühlen wir uns hilflos und wissen nicht weiter.

Jasper Vogt kennt das. Er hat mit der Psychologin und Therapeutin Edna Westmeier in einer lockeren Atmosphäre dazu Gespräche geführt und diese aufgezeichnet. Er hatte keine Angst vor Fragen, sie durften ganz einfach sein, und er hat interessante und sehr differenzierte, hilfreiche Antworten erhalten. Jetzt hat er eine andere Art, mit seinen Ängsten umzugehen. Er hat die Erfahrung gemacht: Wer Zusammenhänge begreift, der hat es leichter und dem geht es besser.

Zum Thema "Angst" gibt es schon viele Veröffentlichungen, und auch in diesem Buch werden Zusammenhänge beschrieben, die größtenteils nicht völlig neu sind. Aber Angst ist ein schwieriges und auch ein unangenehmes Thema, deshalb möchte es dieses Buch dem interessierten Leser etwas leichter machen, sich darauf einzulassen. Leichter, als es die zahlreichen wissenschaftlichen Abhandlungen können, die zu diesem Thema auf dem Markt sind.

Edna Westmeier ist Diplom-Psychologin mit eigener Praxis in Hamburg. Sie arbeitete mehrere Jahre in der Psychiatrie eines Krankenhauses und absolvierte eine Reihe von Zusatzausbildungen, u.a. Körperpsychotherapie, Gestalt- und Systemische Therapie, Kontemplative Psychologie, Wertimaginative Logotherapie und NLP. Seit mehr als 30 Jahren begleitet sie Klienten in über 40.000 Beratungsstunden in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. In der MDR Doku-Serie "Beziehungscoach" fungierte sie als Fachberaterin und Moderatorin.

Jasper Vogt ist Schauspieler, Musiker, Autor, Journalist und Weltenbummler. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und einige Hörfunksendungen produziert. Als interessierter Hobby-Psychologe beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit dem Thema "Angst".

Verlag und Druck:

tredition GmbH

Paperback, 208 Seiten 15,90 EUR inkl. MwSt.

ISBN: 978-3-347-23373-7

e-Book

9,90 EUR inkl. MwSt.

ISBN: 978-3-347-23375-1

Original-Content von: Alexander von Spreti - public relations, übermittelt durch news aktuell