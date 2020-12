Alexander von Spreti - public relations

Wie Corona unsere Weihnachtstradition und Gesellschaft verändert

AugsburgAugsburg (ots)

Seit Februar 2020 erhebt das Institut für Generationenforschung unter Leitung von Dipl.-Psych. Rüdiger Maas wöchentlich Daten (mit jeweils 1.200-3.500 Teilnehmer/-innen in DACH) über Wohlbefinden, Wahrnehmung, Wünsche, Sorgen und Haltung der Menschen in und zur Corona-Pandemie. Die Ergebnisse der Erhebungen des Institutes bieten eine minutiöse Aufarbeitung, wie Menschen mit der Pandemie und dem Lockdown umgehen, was wir daraus lernen und wie wir in solchen Situationen in Zukunft schneller und effektiver handeln können. Einzigartig an den Studien sind die enorme Stichprobengröße, die Aufteilung in Alterskohorten und die Regelmäßigkeit der Erhebungen.

Heute veröffentlicht das Institut die Ergebnisse der groß und breit angelegten neuen Studie zum momentanen Verhalten und der Wahrnehmung des "verschärften" Lockdowns in der Vorweihnachtszeit. Anhand einer Studie des Institutes aus dem Vorjahr zu Vorweihnachtsstimmung und Konsumverhalten in der Bevölkerung können die Ergebnisse verglichen werden, wo sich welche Menschen zurzeit anders verhalten bzw. verhalten werden: Wie werden die Deutschen Weihnachten und Silvester feiern? Wer hält sich an die Kontaktregelungen? Welchen Stellenwert hat der Besuch von Gottesdiensten? Schon jetzt zeichnet sich deutlich ab, dass sich vor allem die jungen Bürger größtenteils an die Vorgaben halten und auch die Impfbereitschaft bei den jüngeren viel höher ist. Außerdem zeigen sich z.B. Veränderungen im Ernährungsverhalten, in der Gesundheitswahrnehmung, im Konsum und in der Weihnachtsstimmung.

Aktuelle Studie

Dipl.-Psych. Rüdiger Maas, M.Sc. ist Generationenforscher und Fachbuchautor. Er ist Gründer und Leiter des Instituts für Generationenforschung mit Sitz in Augsburg und Berlin und Pinnionier in der Generationenforschung. Seit Beginn der Corona-Pandemie erhebt Maas mit seinem Team bundesweit Daten, um die Reaktionen auf die verschiedenen Maßnahmen zu analysieren. Maas hat mit seinem Team dabei die Entstehung von Verschwörungstheorien und Verschwörungsgläubigen erforscht und als erster eine flächendeckende langfristige Studie zu diesem Phänomen angelegt.

