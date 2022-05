AfD - Alternative für Deutschland

Stephan Brandner: Maskenpflicht im ÖPNV beenden

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Während bereits seit Anfang April in vielen europäischen Ländern die Maskenpflicht in Flugzeugen gefallen ist, hält die Politik an der deutschen Regelung zu Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und in Flugzeugen fest. Für Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, ist diese Blockadehaltung völlig unverständlich.

"Während vernünftiger Weise die Maskenpflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gefallen ist - und ganz nebenbei bemerkt die Inzidenzen trotz oder gerade deshalb sinken - sitzen Menschen bei steigenden Temperaturen mit Maske in Bus und Bahn. Das ist völlig unverständlich. Es wird nicht einmal darauf abgestellt, ob die Verkehrsmittel überfüllt sind oder nicht. Diese Regel muss, wie alle unsinnigen Coronaeinschränkungen, sofort weg."

Unser Grundgesetz ist unser aller Schatz. Und unser aller Verantwortung.

https://www.gemeinsam-fuer-das-grundgesetz.de/

Original-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell