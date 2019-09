DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG

Entscheidung des Klimakabinetts: Minister ignorieren Potenziale der Kreislaufwirtschaft

Köln/Berlin (ots)

Im vorgestellten Maßnahmenpaket des Klimakabinetts ist die Kreislaufwirtschaft zu einer Fußnote verkommen. Während das Klimakabinett unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel für die Sektoren Verkehr und Wohnen detaillierte Maßnahmen beschlossen hat, beschränken sich die Minister beim Thema Kreislaufwirtschaft auf wenige Worthülsen.

"Als einer der zukunftsträchtigsten Wirtschaftszweige erhält die Kreislaufwirtschaft im Maßnahmenpaket mit Abstand am wenigsten Aufmerksamkeit - das ist schon ein starkes Stück", kritisiert Michael Wiener, CEO des Grünen Punkts. "Kreislaufwirtschaft spart CO2 ein, schont wertvolle Ressourcen und schafft zukunftsfähige Arbeitsplätze. Wer dieses Potenzial ignoriert, agiert kurzsichtig."

Das Maßnahmenpaket sieht Potenziale lediglich "in der aeroben Stabilisierung von Deponien durch Belüftung". "Eine Einsatzquote für Recyclingkunststoff etwa, mit der wir einen wesentlichen Beitrag zum Ressourcen- und Klimaschutz leisten könnten, fehlt völlig", moniert Wiener.

Mit dem vorgelegten Maßnahmenpaket will die Bundesregierung die Weichen stellen, damit Deutschland die Klimaziele bis 2030 erfüllt. In den kommenden Monaten werden Bundesregierung und Parlament ein entsprechendes Gesetzespaket vorbereiten und beschließen. "Es wäre ein fatales Zeichen, wenn die verantwortlichen Ministerien den Wert der Kreislaufwirtschaft weiter ignorieren und die dringend notwendige politische Unterstützung für die Kreislaufwirtschaft ausbleibt", sagte Wiener.

Ansprechpartner: Norbert Völl, Tel.: 0 22 03 / 937-507

Über die Gruppe mit dem Grünen Punkt:

Die Unternehmen des Grünen Punkts sind als Dienstleister für die erweiterte Produzentenverantwortung, als führender Sekundärrohstofflieferant für Kunststoffe und als Premium-Produzent von Kunststoffrezyklaten der Lösungsanbieter für die Bedürfnisse der Kreislaufwirtschaft. Die Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (DSD) ist der Marktführer der dualen Systeme in Deutschland und steht für intelligente Rücknahmesysteme sowie die Entwicklung und Vermarktung innovativer Rezyklate und Dienstleistungen. Die Systec Plastics stellt an den Standorten Eisfeld und Hörstel Premiumrezyklate der Marke Systalen für den internationalen Markt her. Die Unternehmen sind in der DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG zusammengefasst.

Pressekontakt:

DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG

Frankfurter Strasse 720-726,51145 Köln (Porz-Eil)

V.i.S.d.P.: Norbert Völl,

pressestelle@gruener-punkt.de,www.gruener-punkt.de

Tel. 02203/937-507, Fax: 02203/937-191

Original-Content von: DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell