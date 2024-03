Blacklane GmbH

Deutsche werden zu Büronomaden: 33 Prozent der Büroangestellten arbeiten laut aktueller Umfrage mehr von unterwegs als noch vor der Pandemie

Berlin, 21. März 2024 (ots/PRNewswire)

Mehr als 70 Prozent der Büroangestellten geben an, dass sie E-Mails und arbeitsbezogene Nachrichten vor Beginn und nach Ende der offiziellen Arbeitszeit versenden.

38 Prozent der Büroangestellten fühlen einen erhöhten Druck, ständig erreichbar zu sein, insbesondere unterwegs und auf Geschäftsreisen.

Züge, Busse, Flugzeuge und Autos werden für immer mehr Deutsche zum neuen Büro! Eine aktuelle Umfrage im Auftrag von Blacklane, dem führenden Anbieter von Chauffeursdiensten, wirft neues Licht auf diesen Aspekt im Arbeitsleben der Deutschen, der sich seit der Pandemie verändert hat. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Flexibilisierung der Arbeitszeiten und eine Zunahme der mobilen Arbeit. Das stellt Büroangestellte wie auch Mobilitätsanbieter vor neue Herausforderungen.

33 Prozent der Büroangestellten geben an, dass sie unterwegs mehr arbeiten (sei es auf dem Weg zum Arbeitsplatz oder auf längeren Geschäftsreisen) als vor der Pandemie. Lärm (22 Prozent) und eine fehlende Internetverbindung (20 Prozent) empfinden sie dabei als besonders hinderlich.

Weiter ergab die Umfrage, dass 72 Prozent der Büroangestellten E-Mails und arbeitsbezogene Nachrichten vor Beginn der offiziellen Arbeitszeit versenden, 71 Prozent tun dies nach der Kernarbeitszeit. Mit der Flexibilität im Berufsalltag verschwimmen damit auch die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben – die E-Mail vom Frühstückstisch oder aus dem Pendelverkehr ist für viele inzwischen Alltag.

Bei 38 Prozent der Büroangestellten geht diese Veränderung mit dem Gefühl einher, einen höheren Druck verspüren, ständig erreichbar zu sein, insbesondere auf dem Arbeitsweg und auf Geschäftsreisen. Diese Wahrnehmung ist bei jüngeren Generationen wie der Generation Z (42 Prozent) und den Millennials (45 Prozent) deutlich stärker ausgeprägt als bei den Babyboomern (20 Prozent).

Dr. Jens Wohltorf, CEO und Gründer von Blacklane sagte: „Wir alle erleben derzeit, wie sich unser Arbeitsalltag verändert. Während Geschäftsreisen und persönliche Meetings wieder zunehmen, wird die deutlich gestiegene Zahl virtueller Meetings nicht weniger. Das setzt nicht wenige Büroangestellten und Geschäftsleute unter Druck. Unsere Limousinen bei Blacklane sind so ausgerüstet, dass sie jederzeit als mobiles Büro dienen können. Wir gehen fest davon aus, dass sich Geschäftsreisende künftig immer mehr für das Verkehrsmittel entscheiden werden, in dem sie auch unterwegs am besten arbeiten können – so wie es Kunden und Kollegen von ihnen erwarten. Deshalb verfügen alle unsere Fahrzeuge über einen Wi-Fi-Zugang und unsere Chauffeure bieten einen zuverlässigen Service, so dass die Zeit außerhalb des Büros nicht stressig sein muss."

44 Prozent der Büroangestellten gaben in der Umfrage zudem an, dass die Zahl der persönlichen Besprechungen seit dem Abflauen der Covid-Pandemie ansteigt. 38 Prozent dieser Befragten äußerten, dass sie Schwierigkeiten damit haben, dem steigenden Anspruch, Termine persönlich wahrzunehmen, gerecht zu werden.

Immerhin 29 Prozent der Befragten gaben an, dass sie seit der Pandemie wieder häufiger zu geschäftlichen Terminen reisen. Damit bestätigt die Umfrage die Ergebnisse eines separaten Berichts*, der zeigt, dass der Geschäftsreiseverkehr boomt, und prognostiziert, dass er im Jahr 2024 bereits das Vor-Pandemie-Niveau in Höhe von 1,1 Billionen Euro erreichen und bis 2027 auf ein Niveau von fast 1,6 Billionen Euro ansteigen wird, da viele Unternehmen ihren Geschäftsbetrieb vor der Pandemie wieder aufnehmen.

Dr. Jens Wohltorf erklärte weiter: "Wir sehen einen enormen Anstieg der Geschäftsreisen. Unsere Wachstumsrate lag in den vergangenen Jahren bei 50 Prozent und unser Umsatz hat sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht. Die Menschen verbringen wieder mehr Zeit damit, unterwegs zu sein und sich mit Kunden, Kollegen, Mitarbeitern und so weiter zu treffen."

Blacklane bietet seinen Kunden internationale Flughafentransfers, City-to-City-Routen zwischen Metropolen sowie Chauffeurdienste auf Stundenbasis an. Für das Unternehmen und seine Chauffeuren ist es dabei zentral, allen Bedürfnissen gerecht zu werden und für ein sorgenfreies Erlebnis zu sorgen. Darüber hinaus ist Blacklane einer der sichersten Mobilitätsdienste weltweit mit nur zwei moderaten Unfällen pro 1,6 Millionen Kilometer.

Blacklane ist stolz darauf, weltweit den besten Service zu bieten. Weitere Informationen über Blacklane und zu den Routen finden Sie unter www.blackane.com.

* Global Business Travel Index Report 2023

Hinweis an die Redaktionen:

Die Befragung von 2.002 Bürofachkräften in Deutschland, die über 18 Jahre alt sind, wurde von CensusWide vom 3. bis 8. März 2024 durchgeführt. Ein Büroangestellter ist definiert als jemand, der mehr als 4 Tage pro Monat im Büro seines Unternehmens arbeitet.

Eine Pressemappe finden Sie hier.

ÜBER BLACKLANE

Wir sind Blacklane, Anbieter von erstklassigen globalen Chauffeurdiensten. Unsere Mission ist es, mit perfekten Erlebnissen auf der ganzen Welt Sorgenfreiheit für qualitätsbewusste Gäste zu schaffen. Blacklane bietet Flughafentransfers, ‚City to City'-Verbindungen, innerstädtische Mobilitätsangebote und stundenweise Chauffeurfahrten in über 50 Ländern weltweit an, entweder im Voraus gebucht oder auf Anfrage. Ob geschäftlich oder privat, Blacklane hat mit seinen 300 Mitarbeitern und Tausenden von Chauffeurpartnern den richtigen Premium-Fahrservice für Sie. Buchen Sie auf www.blacklane.com oder laden Sie unsere App herunter.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2367278/Blacklane.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2318534/Blacklane_logo.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/deutsche-werden-zu-buronomaden-33-prozent-der-buroangestellten-arbeiten-laut-aktueller-umfrage-mehr-von-unterwegs-als-noch-vor-der-pandemie-302094822.html

Original-Content von: Blacklane GmbH, übermittelt durch news aktuell