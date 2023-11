Blacklane GmbH

BLACKLANE ERWEITERT ‚CITY-TO-CITY'-ANGEBOT UM 71 NEUE VERBINDUNGEN IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT

Berlin (ots/PRNewswire)

Blacklane bietet vier neue ‚City-to-City'-Verbindungen in Deutschland und 71 neue Verbindungen in 14 Ländern weltweit an.

Unternehmen baut ‚City-to-City'-Angebot erfolgreich als hochwertige Mobilitätsoption auf und erweitert damit sein diversifiziertes Geschäftsmodell um ein neues Standbein.

Blacklane, der weltweit führende Chauffeurservice, hat sein ‚City-to-City'-Angebot um 71 neue Verbindungen weltweit und vier neue Verbindungen in Deutschland erweitert. Mit diesen jüngsten Ergänzungen bietet Blacklane nun 187 Verbindungen in 14 Ländern an, 18 Routen davon in Deutschland. Damit verbindet das Unternehmen einige der ikonischsten Städte weltweit.

Das ‚City-to-City'-Angebot von Blacklane bietet Gästen eine bequeme und stressfreie Möglichkeit, sich zwischen Metropolregionen zu bewegen. Sie können nach ihrem eigenen Zeitplan und – dank eines nahtlosen Tür-zu-Tür-Services – sorgenfrei reisen. Mit dem Komfort und der Privatsphäre in Blacklane-Limousinen können sich Gäste entweder entspannen oder in Ruhe arbeiten. Alle Fahrten haben einen Festpreis inklusive Steuern und Mautgebühren, so garantiert Blacklane ein transparentes Preismodell. All das macht das ‚City-to-City'-Angebot zu einer echten Alternative zu Kurzstreckenflügen. Man ist in vielen Fällen nicht nur schneller, man spart auch Kosten, da die Limousine von bis zu vier Personen geteilt werden kann.

„Wir haben den Anspruch, unseren Kunden weltweit erstklassige Mobilitätsoptionen zu bieten", sagt Dr. Jens Wohltorf, CEO und Gründer von Blacklane. „Deshalb freuen wir uns sehr über diese neuen Verbindungen. Sie unterstreichen unser Versprechen bequeme, sichere und erstklassige Reiseoptionen zwischen einigen der aufregendsten Ziele der Welt anzubieten. Die Expansion zeigt auch, wie Blacklane strategisch in wichtige und beliebte Langstrecken in verschiedenen Märkten investiert, um unser Geschäftsmodell systematisch weiter auszubauen."

Das ‚City-to-City'-Angebot von Blacklane hat seit seiner Einführung schnell an Beliebtheit gewonnen. Der Service wurde entwickelt, um Kunden einen Tür-zu-Tür-Service zu bieten, der Regionalflüge, Züge und Selbstfahrer in Bezug auf Zeit, Komfort, Kosten und die eigene CO2-Bilanz schlägt. Der Markt für Luxusreisen wird weiterhin stark wachsen – Expertenschätzungen zufolge wird er im Jahr 2023 etwa 2,07 Billionen USD und bis 2032 einen Wert von etwa 3,38 Billionen USD erreichen[1] – und auch Fernreisen werden immer beliebter.Blacklane wächst und passt sich den Reisegewohnheiten seiner Gäste an.

Zu den neu eingeführten Verbindungen in Deutschland gehören (vollständige globale Liste der neuen Routen unten):

Frankfurt - Düsseldorf

Frankfurt - Zürich

München - Zürich

Stuttgart - Baden-Baden

Das ‚City-to-City'-Angebot von Blacklane zeichnet sich durch sein hohes Maß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort aus. Gäste können sich darauf verlassen, dass sie von professionellen Fahrern in einer Flotte von sorgfältig gewarteten Fahrzeugen chauffiert werden, was ein stressfreies und erstklassiges Reiseerlebnis garantiert. Gäste wählen ihre eigene Abfahrtszeit und sind nicht an feste Fahrpläne gebunden. Dabei ist die Fahrt nahtlos von Tür zu Tür, sodass sich Gäste keine Sorgen um Umstiege und verpasste Anschlüsse machen müssen. Blacklane kompensiert außerdem alle Fahrten seit seiner Gründung im Jahr 2011 und zeigt damit sein Engagement für nachhaltiges Reisen. Außerdem hat sich das Unternehmen verpflichtet, bis Ende 2023 15% und bis 2025 50% seiner Fahrten mit Elektrofahrzeugen durchzuführen.

Ob für Geschäfts- oder Urlaubsreisen, das ‚City-to-City'-Angebot von Blacklane ist die ideale Wahl für Reisende, die ein Höchstmaß an Bequemlichkeit, Komfort und Zuverlässigkeit suchen. Mit der Aufnahme der neuen Strecken baut Blacklane seine globale Präsenz weiter aus und verbindet die Welt Stadt für Stadt. Die Erweiterung des ‚City-to-City'-Angebots folgt auf die kürzlich abgeschlossene Series-F-Finanzierungsrunde von Blacklane. Das Unternehmen hat insgesamt 34 Millionen Euro von den Investoren Gargash Group, Mercedes Benz Mobility und Sixt erhalten und ist eine strategische Partnerschaft mit Sixt eingegangen. Künftig werden Blacklane und Sixt gemeinsam an der Ausweitung ihrer Präsenz auf internationalen Märkten arbeiten.

Für mehr Information zu Blacklanes ‚City-to-City'-Angebot, inklusive Verbindungsdetails und Buchungsinformationen, besuchen Sie bitte https://www.blacklane.com/de/city-to-city/

Die ursprüngliche Mitteilung zum Launch des ‚City-to-City'-Angebots inklusive einer Übersicht der globalen Routen finden Sie hier.

Die vollständige Liste der neuen City-to-City Verbindungen.

Bitte klicken Sie hier, um unsere Pressemappe herunterzuladen.

ÜBER BLACKLANE

Wir sind Blacklane, Anbieter von erstklassigen globalen Chauffeurdiensten. Unsere Mission ist es, mit perfekten Erlebnissen auf der ganzen Welt Sorgenfreiheit für qualitätsbewusste Gäste zu schaffen und sie für eine bessere Zukunft zu inspirieren. Blacklane bietet Flughafentransfers, ‚City-to-City'-Verbindungen, innerstädtische Mobilitätsangebote und stundenweise Chauffeurfahrten in über 50 Ländern weltweit an, entweder im Voraus gebucht oder auf Anfrage. Ob geschäftlich oder privat, Blacklane hat mit seinen 300 Mitarbeitern und Tausenden von Chauffeurpartnern den richtigen Premium-Fahrservice für Sie. Indem wir die Art und Weise, wie sich Menschen fortbewegen, verändern, eröffnen wir unseren Chauffeurdienstleistern neue Möglichkeiten und setzen Branchenstandards für den Klimaschutz in der Reisebranche. Buchen Sie auf www.blacklane.com oder laden Sie unsere App herunter.

[1] Quelle: Expert Market Research: Global Luxury Travel Market Size, Share, Trends, Forecast, 2023 [Englisch]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2277557/Blacklane.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2277558/Blacklane_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/blacklane-erweitert-city-to-city-angebot-um-71-neue-verbindungen-in-deutschland-und-weltweit-301988810.html

Original-Content von: Blacklane GmbH, übermittelt durch news aktuell