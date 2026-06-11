RHÖN-KLINIKUM AG

Tag des Cholesterins am 12. Juni 2026

Experten am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt appellieren: "Jeder sollte seinen LDL-Wert kennen"

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Bad Neustadt a.d. Saale (ots)

Hohe Blutfette erhöhen das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Durchblutungsstörungen der Gefäße

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nach wie vor die häufigste Todesursache in Deutschland. Anlässlich des bundesweiten Tags des Cholesterins der Deutschen Gesellschaft für Lipidologie (DGFL) - Lipid-Liga am 12. Juni, rufen die Experten am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt dazu auf, Cholesterinwerte regelmäßig kontrollieren zu lassen. Denn mehr als 80 Prozent der kardiovaskulären Risikopatienten in Deutschland sind therapeutisch nicht optimal eingestellt.

Ein dauerhaft erhöhter LDL-Cholesterinwert führt zu Ablagerungen in den Blutgefäßen und begünstigt die Entstehung von Atherosklerose - der Hauptursache für Herzinfarkte und Schlaganfälle. "Viele Menschen kennen ihre Blutfettwerte gar nicht oder unterschätzen die Bedeutung erhöhter Cholesterinwerte für ihr persönliches kardiovaskuläres Risiko", erläutert Prof. Dr. med. Sebastian Kerber, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Kardiologie I am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Die aktuellen europäischen Leitlinien aus dem Jahr 2025 betonen die Bedeutung einer frühzeitigen und konsequenten risikoadaptierten Senkung des LDL-Cholesterins. Dabei gelten je nach individuellem Risiko unterschiedliche LDL-Zielwerte: Bei sehr hohem Risiko und bei bereits vorliegender Atherosklerose sollte der LDL-Wert unter 55 mg/dl liegen, bei hohem Risiko unter 70 mg/dl. "Das Prinzip lautet: Je niedriger das LDL-Cholesterin, desto besser der Schutz vor kardiovaskulären Ereignissen", betont Prof. Kerber und empfiehlt die Blutfettwerte im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig überprüfen zu lassen.

Neben dem hohen LDL-Cholesterin erhöhen insbesondere auch Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes mellitus, familiäre Häufungen und ein ungesunder Lebensstil das Risiko für eine Atherosklerose und den Folgekrankheiten Herzinfarkt, Schlaganfall und Durchblutungsstörungen der Gefäße. Besonders ungünstig ist es, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen und eine Neigung zu solchen Krankheiten in der Familie schon bekannt ist.

"Ein erhöhter LDL-Cholesterinwert ist ein stiller Risikofaktor - die meisten Betroffenen spüren jahrelang nichts, während sich die Gefäße schleichend verengen. Deshalb ist es so wichtig, die eigenen Werte zu kennen und bei Bedarf konsequent zu behandeln. Lassen Sie Ihre Werte checken!", sagt Priv.-Doz. Dr. med. Sebastian Barth, Leitender Oberarzt der Klinik für Kardiologie I am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.

Sind die Werte bereits erhöht, kann eine medikamentöse Behandlung eingeleitet werden. "Ein erhöhter LDL-Cholesterinwert hinterlässt häufig bereits Spuren an den Gefäßen, lange bevor Beschwerden auftreten. Moderne bildgebende Verfahren ermöglichen es uns, Gefäßveränderungen und atherosklerotische Ablagerungen frühzeitig sichtbar zu machen und das individuelle Risiko besser einzuschätzen", sagt Priv.-Doz. Dr. med. Lukas Lehmkuhl, Chefarzt der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. "Die Kombination aus Risikofaktorenanalyse, Laborwerten und gezielter Bildgebung schafft die Grundlage für eine frühzeitige Prävention und eine individuell abgestimmte Therapie."

Kardiovaskuläre Medizin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt

Die herzmedizinischen Kliniken am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt zählen seit über 40 Jahren zu den führenden Einrichtungen der kardiovaskulären Medizin in Deutschland und haben sich als überregionales Kompetenzzentrum etabliert. Die enge Verzahnung von Kardiologie, Kardiochirurgie, Gefäßchirurgie, Radiologie, Anästhesie und Intensivmedizin sowie kardiologischer Rehabilitation ermöglicht eine ganzheitliche, nachhaltige und multiprofessionelle Versorgung aus einer Hand im Sinne eines integrativ aufgestellten Zentrums.

Die Klinik für Kardiologie umfasst die Klinik für Kardiologie I - Interventionelle Kardiologie und nicht-invasive Bildgebung unter der Leitung von Prof. Dr. med. Sebastian Kerber sowie die Klinik für Kardiologie II - Rhythmologie und interventionelle Elektrophysiologie unter der Leitung von Priv.-Doz. Dr. med. Anja Schade. Zu den Schwerpunkten zählen die Diagnostik und Behandlung der koronaren Herzkrankheit, von Herzklappenfehlern, Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen. Seit 1984 wurden am Standort Bad Neustadt mehr als 250.000 Kathetereingriffe durchgeführt. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie (Chefärzte: Priv.-Doz. Dr. med. Lukas Lehmkuhl und Univ.-Prof. Dr. med. André Kemmling) sowie die Klinik für kardiologische Rehabilitation (Chefarzt Dr. med. Gerhard Alexander Müller).

Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachbereiche gewährleistet eine nahtlose Betreuung der Patientinnen und Patienten - von der Akutbehandlung bis zur Rehabilitation.

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

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