RHÖN-KLINIKUM AG

Erstes Skills Lab Neurologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt

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Bad Neustadt a. d. Saale (ots)

Neue Fortbildungsveranstaltung setzt Impulse für internationalen Fachaustausch in der Neurologie - Generalkonsul der Arabischen Republik Syrien zu Gast beim Skills Lab

Am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt hat Mitte Mai erstmals das "Skills Lab Neurologie" der neu gegründeten Deutsch-Syrischen Gesellschaft für Neurologie (DSGN e. V.) stattgefunden. Rund 40 Ärztinnen und Ärzte nutzten die praxisorientierte Fortbildung, um zentrale neurologische Untersuchungs- und Diagnosetechniken intensiv zu trainieren und sich international zu vernetzen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die konsequente Verbindung von theoretischem Wissen und praktischer Anwendung. Ziel des Skills Labs war es, diagnostische Basiskompetenzen in der Neurologie systematisch zu vertiefen - ein Bereich, der in der klassischen Weiterbildung häufig nur begrenzt praktisch geübt werden kann

"Gerade in der neurologischen Weiterbildung ist es entscheidend, diagnostische Grundlagen nicht nur zu vermitteln, sondern aktiv zu trainieren. Formate wie das Skills Lab schaffen genau diese Verbindung und tragen nachhaltig zur Qualität der Ausbildung und Patientenversorgung bei", erklärt Dr. Hassan Soda, Chefarzt der Klinik für Akutneurologie/Stroke Unit und neurologische Intensivmedizin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt und Vorstandsvorsitzender der DSGN.

Das Programm umfasste sechs kompakte Fachvorträge sowie mehrere praxisnahe Übungsstationen. Behandelt wurden unter anderem zentrale diagnostische Verfahren der neurologischen Routinediagnostik - darunter die Analyse von Nerven- und Liquorproben, Messungen der Nervenleitgeschwindigkeit sowie Untersuchungen zur Funktionsdiagnostik von Nerven und Gehirn. Ergänzend wurden EEG- und EKG-Diagnostik vermittelt, die Bildgebung beim akuten Schlaganfall erläutert sowie Ultraschalluntersuchungen der hirnversorgenden Gefäße demonstriert und unter Anleitung praktisch geübt.

Als erste Veranstaltung der neu gegründeten Fachgesellschaft bot das Skills Lab einen intensiven fachlichen Austausch sowie vielfältige Impulse für zukünftige Kooperationen. Die Teilnehmenden hoben insbesondere den hohen Praxisbezug und den direkten kollegialen Austausch mit erfahrenen Neurologinnen und Neurologen hervor. Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt unterstreicht damit seine Rolle als regionales Zentrum für moderne medizinische Weiterbildung und neurologische Expertise.

Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch von Dr. Molham Al-Khan, Generalkonsul der Arabischen Republik Syrien in Bonn. Er würdigte die Initiative der Deutsch-Syrischen Gesellschaft für Neurologie und betonte die Bedeutung des wissenschaftlichen Austauschs zwischen deutschen und syrischen Medizinerinnen und Medizinern.

Die DSGN verfolgt das Ziel, den fachlichen Austausch zwischen deutschen und syrischen Neurologinnen und Neurologen nachhaltig zu fördern und gemeinsame wissenschaftliche sowie klinische Projekte zu unterstützen. Das "Skills Lab Neurologie" markiert die erste offizielle Veranstaltung des Vereins und soll künftig als Fortbildungsformat weiter ausgebaut werden.

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

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