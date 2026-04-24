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Internationaler Austausch zu Frauengesundheit

Gynäkologinnen aus den USA zu Gast in der Gießener Frauenklinik

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Gießen (ots)

Aus einer der weltweit führenden Institutionen, der Mayo Clinic (Rochester, USA), waren dieser Tage Dr. Kelly Bruce und Dr. Annetta M. Madsen zu Gast bei Oberärztin Dr. Maryam En-Nosse in der Frauenklinik am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM). Im Rahmen eines regelmäßigen fachlichen Austauschs hatte die Leiterin des Bereichs Vulvaerkrankung und FGM-Sprechstunde, rekonstruktive Vulvachirurgie und Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie selbst im vergangenen Jahr die Mayo Clinic besucht.

Im Mittelpunkt stand ein hochspezialisiertes und zugleich wichtiges Feld der Frauengesundheit: die Behandlung komplexer Vulvaerkrankungen und insbesondere die Versorgung von Patientinnen nach weiblicher Genitalverstümmelung sowie wiederherstellende OP-Techniken beispielsweise auch nach einer Krebserkrankung.

Gemeinsam arbeiten die Ärztinnen daran, operative Techniken und Behandlungskonzepte in der spezialisierten mikrochirurgischen Vulvachirurgie weiterzuentwickeln und international abzugleichen.

Neben der Hospitation im OP umfasste das Programm auch gemeinsame Einheiten zur Vertiefung anatomischer Kenntnisse sowie klinische Fallbesprechungen.

"Der Besuch ist damit nicht nur ein fachlicher Austausch, sondern auch ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer nachhaltigen internationalen Zusammenarbeit in einem bislang wenig sichtbaren, aber klinisch sehr relevanten Bereich der Frauengesundheit", betont Dr. Maryam En-Nosse.

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