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Kardiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt: Über 300 Publikationen seit 2000- Forschung für moderne Herzmedizin wird kontinuierlich ausgebaut

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Bad Neustadt a.d. Saale (ots)

Die Klinik für Kardiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt hat seit dem Jahr 2000 mehr als 300 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht. Allein im Jahr 2026 sind bereits acht neue Publikationen erschienen. Die Teams arbeiten unter der Leitung von Prof. Dr. Sebastian Kerber (Chefarzt Kardiologie I) und Privatdozentin Dr. Anja Schade (Chefärztin Kardiologie II).

Die Forschungsschwerpunkte liegen auf Herzklappenerkrankungen und Herzrhythmusstörungen. Ein besonderer Fokus gilt minimal-invasiven Eingriffen an Aorten-, Mitral- und Trikuspidalklappen, die für Patientinnen und Patienten besonders schonend sind. Parallel dazu untersucht die Klinik neue Verfahren zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern und Kammertachykardien, um Therapien sicherer und wirksamer zu machen.

Ein aktuelles Beispiel für patientenorientierte Forschung ist das Telemedizinnetzwerk "sekTOR-HF". Es begleitet Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Marburg unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Bernhard Schieffer untersucht die Klinik für Kardiologie am Campus Bad Neustadt, wie eine digital unterstützte und strukturierte Betreuung die Behandlung verbessern kann. Ziel ist es, ambulante und stationäre Versorgung enger zu verzahnen. So können Veränderungen des Gesundheitszustandes von Patienten frühzeitig erkannt und Krankenhausaufenthalte reduziert werden.

"Die Ergebnisse von sekTOR-HF zeigen, welches Potenzial in der intelligenten Vernetzung ambulanter und stationärer Medizin liegt", sagt PD Dr. Sebastian Barth, Leitender Oberarzt der Klinik für Kardiologie I. "Patientinnen und Patienten werden engmaschiger betreut, Krankenhausaufenthalte lassen sich reduzieren und die Versorgung insgesamt verbessern."

Mit Projekten wie sekTOR-HF und ihrer kontinuierlichen Forschungsarbeit positioniert sich die Klinik als wichtiger Akteur in der medizinischen Forschung und als Impulsgeber für die klinische Weiterentwicklung der Patientenversorgung. "Unsere wissenschaftliche Arbeit hat immer ein klares Ziel: die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern", erklärt Prof. Dr. Sebastian Kerber, Chefarzt der Klinik für Kardiologie I und Ärztlicher Direktor am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.

Eine Übersicht aller wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist unter www.campus-nes.de/kardiologie abrufbar.

Kardio-Intermezzo Nr. 8

Am 27. und 28. November 2026 findet in der Stadthalle Bad Neustadt das 8. Kardio-Intermezzo statt. Die Klinik für Kardiologie und die Klinik für Kardiochirurgie präsentieren aktuelle klinische und wissenschaftliche Entwicklungen der kardiovaskulären Medizin und laden zum fachlichen Austausch ein.

Das Programm und weitere Informationen zur Veranstaltung sind unter www.campus-nes.de/aktuelles/veranstaltungen/8-kardio-intermezzo verfügbar.

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

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