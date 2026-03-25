RHÖN-KLINIKUM AG

UKGM erzielt Tarifabschluss in herausfordernden Zeiten

Deutliche Anhebung der Einkommen und spürbare Verbesserungen

Gießen und Marburg (ots)

Die Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM) und die Gewerkschaft ver.di haben sich in herausfordernden Zeiten in nur drei Verhandlungstagen auf einen neuen Tarifabschluss für die Beschäftigten der UKGM GmbH und der UKGM Service GmbH verständigt. Der Tarifabschluss verbindet eine deutliche Anhebung der Einkommen mit spürbaren Verbesserungen und setzt dabei gezielt Schwerpunkte.

"Dieser Tarifabschluss ist ein wichtiges Signal an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Trotz aktuell schwieriger Rahmenbedingungen haben wir gemeinsam unsere Verantwortung wahrgenommen und sind zu einem für beide Seiten tragbaren Ergebnis gekommen.", erklärt Dr. Gunther K. Weiß, Vorsitzender der Geschäftsführung des UKGM. "Damit stärken wir die Attraktivität des UKGM als Arbeitgeber und schaffen zugleich eine verlässliche Perspektive bis Ende 2027."

So werden die Tabellenentgelte bereits zum 1. Mai 2026 um 4,0 Prozent erhöht. Gleichzeitig sorgen Mindestbeträge von 110 Euro beziehungsweise 125 Euro in den unteren Vergütungsgruppen dafür, dass insbesondere diese Beschäftigten überproportional profitieren. Eine weitere Erhöhung um 2,5 Prozent (mindestens 100 Euro) zum 1. Mai 2027 sichert die Einkommensentwicklung auch mittelfristig und schafft Planungssicherheit. Ergänzend dazu erhalten die Beschäftigten im Mai 2026 eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro, Auszubildende 100 Euro, um kurzfristig eine zusätzliche finanzielle Entlastung zu schaffen.

Ein besonderer Schwerpunkt des Abschlusses liegt auf der Stärkung von Schicht- und Wechselschichtarbeit. Die Wechselschichtzulage wird deutlich auf 250 Euro monatlich erhöht. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2027 erstmals eine eigenständige Schichtzulage in Höhe von 100 Euro monatlich eingeführt. Damit wird den besonderen Anforderungen und Belastungen dieser Arbeitsbereiche gezielt Rechnung getragen.

Auch einzelne Berufsgruppen werden gezielt gestärkt. Hebammen werden in eine höhere Vergütungslaufbahn eingruppiert und erhalten zusätzlich eine monatliche Zulage von 450 Euro für ihre Tätigkeit im Kreißsaal.

Darüber hinaus beinhaltet der Abschluss Verbesserungen für Auszubildende, deren Vergütungen in zwei Stufen um jeweils 100 Euro steigen.

Für die UKGM Service GmbH wird zudem eine zusätzliche jährliche Sonderzahlung in Höhe von 25 Prozent eines Monatsgehalts eingeführt.

Bestehende Angebote wie das RMV-Jobticket werden bis Ende 2027 fortgeführt.

Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027. Die Einigung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien.

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