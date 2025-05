Kärnten Werbung

Kärntner Originale geben dem Kärntner Lebensgefühl ihr Gesicht

Klagenfurt (ots)

Kärnten Werbung präsentiert neue Kampagne „Kärntner Originale“

Wie fühlt sich Kärnten wirklich an? Was macht die Kärntner Mentalität aus? Diese und weitere Fragen beantwortet die neue Kampagne der Kärnten Werbung mit einem charmanten und kraftvollen Konzept: den „Kärntner Originalen“. Es sind keine Models, keine Schauspieler – es sind echte Menschen, die für das stehen, was das südlichste Bundesland Österreichs so besonders macht: Südliche Lebensfreude, Genuss, Gelassenheit und eine gehörige Portion Herzlichkeit. Gemeinsam mit der Antenne Kärnten als Presenting Partner und der Kleinen Zeitung als Medienpartner ruft die Kärnten Werbung dazu auf, jene Persönlichkeiten vor den Vorhang zu holen, die mit ihrem Wesen und ihrem Wirken das unverwechselbare Kärntner Lebensgefühl verkörpern.

„Kärntner Originale sind Identifikationsfiguren mit Seele. Menschen, die zeigen, was es heißt, in Kärnten zu leben, zu genießen, sich Zeit zu nehmen und genau dadurch andere zu inspirieren. Sie machen unser Land nicht nur liebenswert, sondern auch spürbar“, sagt Mag. Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung. „Mit dieser Kampagne wollen wir Kärnten emotional noch erlebbarer machen und Gäste dazu einladen, dieses besondere Lebensgefühl selbst zu erfahren.“

Was ist ein Kärntner Original?

Ein Kärntner Original ist jemand, der authentisch, bodenständig und zugleich inspirierend ist. Jemand, der mit beiden Beinen im Leben steht und das Herz weit offen hat – für seine Mitmenschen, für seine Heimat, für das Schöne im Alltäglichen. Diese Menschen leben das Motto der Kärnten Werbung „Mach, was du liebst“ tagtäglich – ohne es zu müssen, sondern weil es ihrer Natur entspricht.

Sie sind Bäuerinnen und Künstler, Wirtsleute und Musikerinnen, Lehrer, Sportlerinnen oder Jugendliche mit einer besonderen Leidenschaft. Menschen, die durch ihr Tun, ihre Haltung und ihr Wesen zu Botschafter:innen eines Lebensgefühls werden, das tief in der Kärntner Seele verwurzelt ist.

Die Kraft des südlichen Lebensgefühls

Kärnten ist mehr als ein Reiseziel – es ist ein Gefühl. Geprägt durch seine geografische Lage auf der Südseite der Alpen im Dreiländereck und das milde Klima, vermittelt Kärnten südliche Leichtigkeit und gleichzeitig österreichische Bodenständigkeit. Über 2.000 Sonnenstunden im Jahr, türkisfarbene Seen mit Trinkwasserqualität, imposante Bergpanoramen und eine Genusskultur, die von Herzlichkeit und Musik geprägt ist, machen Kärnten zu einem Sehnsuchtsort.

Hier ist das „Dolce Vita“ nicht bloß ein Schlagwort, sondern gelebte Wirklichkeit – mit Gelassenheit, einem offenen Lächeln und der Einladung, einfach „z‘amm zu huckn“. Es ist das berühmte „Lei lossn“-Gefühl, das tief im Wesen der Kärntner:innen verankert ist – eine Haltung, die entschleunigt, erdet und bereichert.

Ein Aufruf an alle Kärntner:innen

Mit Unterstützung von Antenne Kärnten, die als aktiver Presenting-Partner den medialen Aufruf hörfunktechnisch mit redaktionellen Inhalten und klassischen Hörfunkspots gestalten wird, und durch umfassende mediale Begleitung der Kleinen Zeitung, startet die Suche nach „Kärntner Originalen“ in ganz Kärnten. Gesucht werden Menschen zwischen 14 und 100 Jahren, die ihre Heimat lieben, leben und dies auch für andere spürbar machen.

Timm Bodner von der Antenne Kärnten: „Im Rahmen der Kooperation zur Kampagne Kärntner Originale bringt sich Antenne Kärnten mit einer Vielzahl an aufmerksamkeitsstarken Maßnahmen ein: wir gestalten redaktionelle Beiträge und klassische Hörfunkspots, außerdem wird die Kampagne in „Kärntens bestgelaunter Morgenshow“ gelauncht. Die gesamte Aktion wird ‚on air‘, aber natürlich auch auf unserer Webseite sowie den Social Media Kanälen intensiv begleitet. Kärntner Originale – das sind für uns Menschen mit Herz, Humor und Haltung. Genau die Typen, die man sofort ins Herz schließt.“

Oliver Bergauer, Geschäftsleitung Kärnten und Osttirol von der Kleinen Zeitung: „Wir wollen jene Gesichter zeigen, die dieses Lebensgefühl mit jeder Faser verkörpern. Jene, die nicht perfekt inszeniert, sondern perfekt echt sind“.

Eine fachkundige Jury wird gemeinsam aus allen Bewerbungen die Kärntner Originale auswählen, auch das Publikum wird die Möglichkeit haben, für ihr Favoriten-Original abzustimmen. Die ausgewählten Kärntner Originale werden in der gesamten Werbekampagne 2025/26 der Kärnten Werbung auf den deutschsprachigen Märkten eine zentrale Rolle spielen. Sie stehen für authentisches Storytelling und sollen das touristische Markenbild nachhaltig prägen.

Wie werden die Kärntner Originale ausgewählt – so funktionierts:

Nominiere dich selbst oder jemand anderen bis zum 10.06.2025 als "Kärntner Original"

Nach einer Vorauswahl unserer fachkundigen Jury hat die Community das letzte Wort

Ab dem 30.06.2025 stehen die Kärntner Originale fest und du wirst von uns kontaktiert

Im besten Fall warten ein "Original Kärnten Jahr" mit vielen Erlebnissen und unvergessliche Foto- und Videoshootings und auf dich

Warum diese Kampagne?

Die Sehnsucht nach echten Reiseerfahrungen wächst. Studien wie jene des Zukunftsinstituts oder der Österreich Werbung zeigen: Gäste möchten nicht nur reisen, sondern berührt werden. Sie wollen eintauchen – in die Lebensweise, die Kultur, das echte Gefühl eines Ortes. Genau hier setzen die Kärntner Originale an: Sie machen das „Lebensgefühl“ greifbar, lebendig und verbindend.

Die Kampagne stärkt nicht nur das Image Kärntens als charmantes Urlaubsziel, sondern auch das Bewusstsein in der eigenen Bevölkerung: Jeder und jede Einzelne ist Teil des touristischen Erlebnisses.

Oder wie es Mag. Klaus Ehrenbrandtner auf den Punkt bringt:

„Unsere Kampagne zeigt: In Kärnten sind die Menschen selbst das größte Urlaubserlebnis. Sie sind das, was bleibt – in Erinnerung, im Herzen, im Geschichten-Erzählen.“

Mehr Informationen Hier geht's zur Nominierung

