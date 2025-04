Anker Solix

Anker SOLIX ist weltweiter Marktführer für Stromspeicher bei Balkonkraftwerken

Düsseldorf (ots)

Anker SOLIX, ein führender Innovator im Bereich Solarenergiespeicherlösungen, ist laut aktuellen Daten von Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd. weltweit die Nummer 1 im Markt für steckerfertige Stromspeicherlösungen für Balkonkraftwerke - gemessen am Einzelhandelsumsatz 2024 (in Mio. USD). Die Untersuchung umfasst sowohl All-in-One-Systeme mit integriertem Mikro-Wechselrichter als auch Stand Alone-Modelle, die sich direkt und ohne großen Aufwand dank komfortablem Plug- and Play anschließen lassen. Die Analyse wurde im Februar 2025 abgeschlossen.

Zum Portfolio von Anker SOLIX zählen insbesondere einfache, steckerfertige Solaranlagen für Mieter:innen und Wohnungseigentümer:innen sowie Eigenheimbesitzer:innen. Vor Kurzem stellte Anker SOLIX die Solarbank 3 Pro vor - die neue Generation modularer Solarspeicher mit bis zu 4 MPPTs (Maximum Power Point Tracking), einer Gesamt-Eingangsleistung von bis zu 3.600 W, erhöhter Speicherkapazität und einem Design, das auf Langlebigkeit und Flexibilität ausgelegt ist. Anker SOLIX setzt auf fortschrittliche Technologie im Bereich Energieversorgung mit dem Ziel, nachhaltige Energie für jede Familie auf der Welt zugänglich machen.

Kelvin Cao, CEO of Europe and President of Power Storage bei Anker SOLIX, sagt: "Die Auszeichnung als weltweite Nummer 1 bei Stromspeichern für Balkonkraftwerke zeigt das hohe Engagement unserer Nutzer:innen für eigens erzeugte, erneuerbare Energie. Wir freuen uns, dass so viele Haushalte unsere Produkte mit großer Beliebtheit nutzen und von hoher Flexibilität wie unseren Qualitäts- und Sicherheitsstandards profitieren. Mit unserer Solarbank-Reihe setzen wir auf höchste Standards für Langlebigkeit, Sicherheit und Innovationsfähigkeit für unsere Kund:innen und wollen den Markt auch in Zukunft mitprägen."

Über Anker SOLIX

Anker SOLIX nutzt die führende Technologie von Anker im Bereich der Energiespeicherung und -Versorgung mit dem Ziel, Produkte zu entwickeln, die Familien weltweilt nachhaltige Energie zugänglich macht. Dazu gehören modulare Solar-Speichersysteme für den Hausgebrauch, Balkonlösungen für Wohnungen und ein wachsendes Portfolio an tragbaren Mini-Kraftwerken. Weitere Informationen über Anker SOLIX finden Sie unter ankersolix.com/de

Original-Content von: Anker Solix, übermittelt durch news aktuell