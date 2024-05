ARD Das Erste

"Wir sind die EM" - ARD startet große Kampagne zur Fußball-EM

München (ots)

Der Countdown zur diesjährigen Fußball-EM läuft. Die ARD startet mit umfangreicher Marketing-Kampagne und multimedialem Programmangebot in die UEFA EURO 2024 und lässt die Vorfreude bereits wachsen, denn: "Wir sind die EM".

Axel Balkausky, Sportkoordinator der ARD: "Wir alle wissen, dass eine Fußball-EM im eigenen Land etwas ganz Besonderes ist, das haben wir beim Sommermärchen 2006 erlebt. Ich freue mich daher auf ein schönes vielseitiges und vor allem friedliches Fußballfest in Deutschland und dass wir möglichst viele Menschen mit unseren umfangreichen Angeboten - linear wie digital - begeistern können."

Die EM immer und überall! Mit rund 65 Programmstunden im TV und vielen zusätzlichen Angeboten wie Dokus, Spielzusammenfassungen und spannenden Hintergründen im Hörfunk, über sportschau.de, auf Social Media und in der ARD Mediathek kann jede und jeder rund um die Uhr ins EM-Fieber eintauchen. Neben den 17 Spielen, die die ARD im Ersten überträgt, gibt es alle 51 Begegnungen der EM 2024 in voller Länge zum Nachschauen in der ARD Mediathek.

Die Kampagne "Wir sind die EM" startet am 20. Mai im Ersten.

Die UEFA EURO 2024 findet vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt. Die ARD liefert für das Turnier ein Komplettpaket auf allen Ausspielwegen. Unter anderem laufen 17 Spiele live im Ersten und alle 51 Spiele als Audio-Vollreportage zum Beispiel über die SPORTSCHAU-App, sportschau.de und die ARD Audiothek sowie zum Nachschauen in der ARD Mediathek. Federführer für die UEFA EURO 2024 innerhalb der ARD ist der WDR.

Den Trailer zur Kampagne zur Ansicht sowie das ausführliche Pressedossier des WDR zur UEFA EURO 2024 finden akkreditierte Journalisten im Presseservice ( https://presse.daserste.de)

Foto unter ard-foto.de

