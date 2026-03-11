RHÖN-KLINIKUM AG

Tarifverhandlungen zwischen Geschäftsführung und ver.di

Zweitägiger Warnstreik ist für guten Kompromiss nicht notwendig

Gießen und Marburg (ots)

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bei unserem nächsten Verhandlungstermin am 18. März zu einem guten Kompromiss finden. Ein Warnstreik ist dafür nicht notwendig", sagte heute Dr. Gunther K. Weiß, der Vorsitzende der Geschäftsführung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) vor dem Hintergrund einer Streikdrohung für Dienstag und Mittwoch kommender Woche.

Die Tarifverhandlungen zwischen der UKGM-Geschäftsführung und der Gewerkschaft ver.di haben am 28. Februar begonnen. Zum Verhandlungsauftakt hatte die Geschäftsführung ein umfassendes Angebot in Höhe von 5,8 Prozent auf den Tisch gelegt und damit die Hoffnung verbunden, in zügigen Verhandlungen zu einem für alle Beteiligten tragbaren Ergebnis zu kommen. Das Angebot orientiert sich stark an derzeitigen Branchenabschlüssen. "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Kliniken sind vor dem Hintergrund der aktuellen Krankenhausreform herausfordernd genug", so Dr. Weiß. "Es spricht alles dafür, am Verhandlungstisch eine Lösung zu suchen und auf Arbeitsniederlegungen zu Lasten unserer Patientinnen und Patienten zu verzichten."

Dr. Weiß appelliert an alle Beschäftigten, sich nicht an den angekündigten Streiks zu beteiligen und kündigt zugleich an, mit ver.di eine Notdienstvereinbarung anzustreben, sodass die lebensnotwendige medizinische und pflegerische Versorgung der Bevölkerung sowohl am 17. als auch am 18. März sichergestellt werden kann. Ziel der Geschäftsführung ist, auch während der laufenden Verhandlungen Sorge dafür zu tragen, dass die Versorgung der Menschen, die auf das UKGM angewiesen sind, zu jeder Zeit und an beiden Standorten und allen Teilbereichen gewährleistet ist.

Original-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuell