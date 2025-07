Best Place Immobilien GmbH & CO. KG

Best Place und Zabel bündeln Kompetenzen im Luxussegment: Neue Marke BEST PLACE ZABEL entsteht

Best Place, Marktführer für den strukturierten Vertrieb hochwertiger Neubauprojekte sowie Privatisierung, setzt seine Expansion durch eine strategische Beteiligung am etablierten Immobilienberater Zabel, einem der deutschlandweit führenden Experten für die individuelle Käuferbetreuung bei exklusiven Bestandsimmobilien, fort. Die neue Gesellschaft wird unter dem Namen "Best Place Zabel" firmieren.

Best Place ist bekannt für die erfolgreiche Vermarktung exklusiver Neubauprojekte und eine ganzheitliche Beratung führender Bauträger in der Assetklasse Wohnen. Durch seine fokussierte Vertriebsstrategie hat sich Best Place insbesondere im Segment hochwertiger Eigentumswohnungen in City-Lagen eine herausragende Marktposition erarbeitet. Das Unternehmen besitzt ein Niederlassungsnetzwerk in strategischen Metropolen wie Frankfurt, München und demnächst Hamburg, mit der Hauptzentrale in Berlin. Zusätzlich verfügt es über internationale Präsenz, etwa mit eigenen Standorten in Spanien und weiteren Ländern. Best Place ist Winner der International Property Awards 2025 als weltweit führendes Immobilienunternehmen.

Zabel ist ein renommiertes Maklerhaus und spezialisiert auf die persönliche Betreuung anspruchsvoller Käufer und Verkäufer einzigartiger Wohnimmobilien in den absoluten Premium-Lagen, sowohl national als auch international. Das inhabergeführte Unternehmen unterstützt seine Klienten sowohl beim Erwerb exklusiver Wohnsitze - beispielsweise einer Villa am Berliner Wannsee - als auch beim Erwerb gehobener Immobilien im Ausland, etwa in Barcelona, London oder Paris. Im Mittelpunkt der Tätigkeit von Zabel steht dabei die gezielte, marktweite Recherche sowie der exklusive Zugang zu den begehrtesten Wohnstandorten weltweit, ermöglicht durch sein globales Netzwerk.

Mit der Gründung von Best Place Zabel entsteht eine Symbiose, von der beide Partner und ihre jeweiligen Kundengruppen erheblich profitieren werden. Best Place Zabel wird zum starken Marktplayer auf dem Gebiet des Zweitverkaufs. Darüber hinaus erweitert Best Place durch die Übernahme der zuvor vom englischen Maklerhaus Savills gehaltenen Zabel-Anteile seinen Zugang zu einer exklusiven Käuferschicht im High-End-Segment und stärkt damit sein Profil im Markt. Für Zabel wiederum bedeutet der Zusammenschluss einen strategisch wertvollen Produktzugriff auf hochwertige Neubauprojekte an den wichtigsten deutschen Standorten - ein Angebot, das das Portfolio ideal ergänzt und abrundet.

Danny Wolf, Gründer und Geschäftsführer von Best Place: "Die strategische Partnerschaft mit Zabel ist ein weiterer Baustein unserer Expansionsstrategie, denn neben dem Aufbau neuer Standorte suchen wir stets starke, dynamische und verlässliche Partner. Best Place ist ein Teamplayer und mit Thomas Zabel verbindet uns Vertriebskraft und individuelle Beratungskompetenz auf höchstem Niveau. Somit werden wir gemeinsam neue Maßstäbe in der Immobilienwirtschaft setzen und noch stärker auf dem Zweitmarkt präsent sein."

Thomas Zabel, Gründer von Zabel: "Die Kooperation mit Best Place eröffnet unseren Kunden einzigartige Chancen, erstklassige Neubauobjekte an den Top-Standorten Deutschlands zu erwerben. Gleichzeitig bieten wir Best Place Zugang zu einem außergewöhnlichen Käuferkreis, der auf persönliche Betreuung und maßgeschneiderte Immobilienlösungen setzt."

Der neue Markenname "Best Place Zabel" unterstreicht bewusst die enge Verbindung zur erfolgreichen Best Place-Gruppe und signalisiert gleichzeitig eine konsequente Weiterentwicklung des gemeinsamen Engagements im anspruchsvollen Segment hochwertiger Wohnimmobilien.

Über Best Place:

"Zuhause sein in bester Lage". Die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG ist ein in Berlin, Unter den Linden 39, ansässiger Full-Service-Dienstleister im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit über 140 Mitarbeitenden an den Standorten Berlin, Frankfurt am Main, München, Hamburg (Coming soon) und Spanien gehören wir zu den größten Vertriebsplattformen für Projektentwickler und Portfolio-Inhaber. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Projektentwicklung, Vertrieb und Finanzierung. Außerdem legen wir außerordentlichen Wert auf einen exzellenten Kundenservice. In unserem Best Place Property Center, am Standort Unter den Linden 39, können über 80 Projekte erstmals multimedial entdeckt werden.

Über Zabel:

Zabel ist ein inhabergeführtes Immobilienberatungs- und Maklerhaus mit Sitz in Berlin, spezialisiert auf exklusive Wohnimmobilien. Das Unternehmen, gründet von Thomas Zabel, begleitet anspruchsvollste Käufer persönlich beim Erwerb einzigartiger Wohnobjekte - lokal wie global. Thomas Zabel ist seit über 25 Jahren an verschiedenen Immobiliengesellschaften und Wohnprojekten in Deutschland beteiligt. 2016 übernahm der globale Immobilienkonzern JLL die von Thomas Zabel geführte Zabel Property AG. Bis Ende 2020 verantwortete er die Aktivitäten der JLL Residential Development in Deutschland. 2021 gründete er gemeinsam mit Savills die Savills Residential Agency Germany, deren Anteile er Ende 2024 vollständig übernahm und nun in die Partnerschaft mit Best Place einbringt.

