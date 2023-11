Best Place Immobilien GmbH & CO. KG

Best Place Immobilien eröffnet weitere Deutschland-Repräsentanz in München

Berlin

Als Europas Spitzendienstleister für Bauträger und Immobilienkäufer, u.a. ausgezeichnet mit den International Property Award, wird Best Place sich auf dem Münchner Immobilienmarkt positionieren. "Diese Krise verändert Rahmenbedingungen, Marktteilnehmer und Servicestrukturen. Bauträger brauchen mehr denn je ein innovatives digitales Immobilien-Marketing und eine Leadgenerierung über sämtliche Kanäle. Mit genau dieser Expertise machen wir jetzt den Schritt von Berlin nach München", so Danny Wolf, Gründer von Best Place Immobilien. Zwischen Maximiliansplatz und Karolinenplatz, in der Max-Joseph-Straße 7, wird die neue Heimat des Münchner Best Place-Teams sein.

In Berlin hat Danny Wolf es bereits erfolgreich vorgemacht, wie man als Vertriebspartner für Bauträger große Projekte zielgruppenspezifisch und professionell vermarktet. Er hat eine hocheffiziente Marketingabteilung mit Experten für Leadgenerierung, 3D-Visualisierung und Grafik aufgebaut, die Immobilienmarken mit hohem Wiedererkennungswert kreieren. Darüber hinaus hat Best Place ein schlagkräftiges Vertriebsteam in den Bereichen Kapitalanlage und selbstgenutztes Wohneigentum in den Segmenten vom klassischen Einfamilienhaus bis zum Luxus-Apartment.

Damit konnte Best Place zum Marktführer in der Hauptstadt aufsteigen und in den vergangenen Jahren viele Neubauprojekte mit bis zu 165 Wohneinheiten vom eigenen Vertrieb in kurzer Zeit schließen. Das jährliche Verkaufsvolumen lag bei durchschnittlich 210 bis 250 Mio. EUR. Dieses Know-how zeichnete die Expertenjury des Londoner Property Awards wiederholt und in gleich mehreren Kategorien mit Gold aus, u.a. als Best International Property Agency (2022-23).

"Trotz enormer Marktveränderungen sehe ich München weiterhin als Spitzenstandort. Jedoch nur mit einer innovativen Vermarktungs-, Service- und Beratungsqualität lassen sich Kaufinteressenten aktuell auf das Wagnis Wohneigentum ein", so Danny Wolf. Best Place kommt nicht mit leeren Taschen nach München: "Unsere ersten beiden großen Projekte mit insgesamt 80 Eigentumseinheiten befinden sich in gefragten Münchner Wohnlagen", so Wolf. Und weitere Projekte werden bereits aufgearbeitet, um die Pipeline schnell weiter zu füllen. Zentral für die Vermarktungschancen sei jetzt die Produktüberarbeitung von den Grundrissen über das Energiekonzept bis zum Branding, was Best Place alles inhouse umsetzt. "Aber auch die Bauträger müssen sich hinsichtlich der Preise auf die veränderten Marktbedingungen einstellen, denn wer jetzt verkaufen möchte, der muss gegenüber dem Kunden beweglich sein - entweder beim Preis, bei der Ausstattung oder den Kaufnebenkosten", so Wolf.

Für Wolf ist die Expansion nach München ein erster Schritt auf seinem weiteren Weg, um in der Krise weitere Marktanteile zu gewinnen. Gefragt nach seinen Zielen 2024, so steht ein Büro in Frankfurt am Main ganz oben auf der To-do-Liste. Bereits jetzt vermarktet Best Place vier Projekte mit mehr als 70 Wohneinheiten in der Metropolregion. "Für 2024 bereiten wir aktuell den Vertriebsstart von weiteren 150 Wohneinheiten vor. Mal sehen, welche Projekte 2024 neu auf mein Team und mich zukommen werden", so Wolf.

Mittel- und langfristig wird sich Best Place, nach München, auch im Raum Frankfurt am Main etablieren. "Es gibt zahlreiche Consulting- und Kooperationsanfragen die wir sorgfältig prüfen, ob die Projekte den derzeitigen Anforderungen entsprechen", führt Danny Wolf abschließend aus.

Über die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG

Die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG ist ein in Berlin, Unter den Linden 39, ansässiger Full-Service-Dienstleister im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit über 110 Mitarbeitern gehört das Unternehmen zu den größten Vertriebsplattformen für Projektentwickler und Portfolio-Inhaber. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Projektentwicklung, Vertrieb und Finanzierung. Außerdem legen wir außerordentlichen Wert auf einen exzellenten Kundenservice. In unserem Best Place Property Center am Standort Unter den Linden 39 können alle Projekte multimedial entdeckt werden.

