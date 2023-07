Best Place Immobilien GmbH & CO. KG

Europas Immobilien-Oscar: Best Place holt zwei Gold-Auszeichnungen beim European Property Awards 2023

London/Berlin (ots)

In den beiden Kategorien "Best Real Estate Agency Website Germany" und "Best Property Agency / Consultancy Germany" wurde die führende deutsche Immobilienplattform BEST PLACE bei den diesjährigen European Property Awards 2023 als Sieger ausgezeichnet. Damit gingen die höchsten Auszeichnungen der renommierten Fachjury zum dritten Mal in Folge an Danny Wolf, Nikolai Dombrowski und Luis Ibbeken. Zudem ist Best Place erneut als "Best Property Agency / Consultancy Europe" für die International Property Awards nominiert, die als nächstes verliehen werden.

Die European Property Awards-Jury, die sich aus 100 Immobilienexperten, Architekten und langjährigen Branchenkennern zusammensetzt, bewertete die Einreichungen von Best Place als den Branchendienstleister mit der höchsten Qualität, sowohl bei der digitalen Präsenz als auch im Bereich Beratung und Kundenservice. Aktuell vermarktet das Berliner Unternehmen in der Metropolregion Berlin/Brandenburg 75 Objekte mit über 700 Wohneinheiten, baut am Standort Alicante seine Niederlassung mit Wohn- und Ferienimmobilien in Spanien weiter aus und kooperiert mit mehreren Dubai-Bauträgern. Das breitgefächerte Portfolio konnte die Jury auf den Websites von Best Place entdecken und digital mittels 3D-Navigator, hochauflösender Renderings und KI-basierter Servicetools erleben.

"Die Auszeichnungen bei den European Property Awards sind Anerkennung und Ansporn für mich als Unternehmer und mein Team. Wir befinden uns in einer hochspannenden Phase, denn sowohl Markt, Technik als auch Kundenbedürfnisse befinden sich in einer Transformation. Darauf reagieren wir mit neuen KI-basierten Tools und einem zeitgemäßen Service, denn die klassische Wochenendbesichtigung weicht mehr und mehr neuen abwechslungsreichen Immobilienevents", so Danny Wolf. Im Februar 2023 wurde Best Place als "Best International Property Agency" ausgezeichnet. "Im nächsten Jahr möchten wir uns auch mit unserer Spanien-Dependance dem Wettbewerb um Europas beste Immobilienplayer stellen", so Wolf.

Über die European Property Awards

Die European Property Awards sind die größte, prestigeträchtigste Auszeichnung in der Immobilienbranche im europäischen Raum und gehören zu den renommiertesten Preisen der Immobilienwelt. Im Mittelpunkt der Auszeichnung stehen Kriterien wie Service, Originalität, Qualität und Innovation. Mit exklusiven Partnern wie Rolls-Royce, Forbes, LAUFEN oder Grohe und Mitgliedern des House of Lords in der Jury verspricht die Auszeichnung internationale Aufmerksamkeit und ein hervorragendes Netzwerk für die prämierten Unternehmen.

Über die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG

Die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG ist ein in Berlin, Unter den Linden 39, ansässiger Full-Service-Dienstleister im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit über 110 Mitarbeitern gehören wir zu den größten Vertriebsplattformen für Projektentwickler und Portfolio-Inhaber. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Projektentwicklung, Vertrieb, Hausverwaltung und Finanzierung. Außerdem legen wir außerordentlichen Wert auf einen exzellenten Kundenservice. In unserem Best Place Property Center am Standort Unter den Linden 39 können alle Projekte multimedial entdeckt werden.

"Zuhause sein in bester Lage!"

www.bestplace-immobilien.de

Original-Content von: Best Place Immobilien GmbH & CO. KG, übermittelt durch news aktuell