Best Place Porsche Team gewinnt die Porsche Sprint Challenge Suisse 2022

Zwischen Spoiler, Boxenstopp und fliegenden Starts: Das Best Place Porsche Team ist Gesamtsieger bei der Porsche Sprint Challenge Suisse 2022. Damit steht der diesjährige Porsche Sports Cup Suisse ganz im Zeichen von Best Place. Schon 2021 startete das Best Place Porsche Team mit Andreas Greiling und Jens Richter in eine erfolgreiche erste Rennsaison und lies die harte Konkurrenz hinter sich. Mit dem diesjährigen Gesamtsieg in der Klasse 11, 718 Cayman GT4 Clubsport, baut das Best Place Porsche Team sein Erfolgsmodell weiter aus.

"Best Place und Rennsport. Die beiden Begriffe sind inzwischen untrennbar miteinander verbunden. Es macht mich wahnsinnig stolz, das Best Place Porsche Team bei einem so großartigen Erfolg zu unterstützen", so Danny Wolf, Gründer und Geschäftsführer von Best Place Immobilien. Die Porsche Sprint Challenge Suisse ist ein Rennwochenende mit Sprint- und Endurance-Rennen und wird im Rahmen des Porsche Sports Cup Suisse ausgetragen. Als eines der angesehensten Wettkämpfe im Rennsport verbindet es die Porsche Driving School mit den Porsche Markenpokalen der Rennsportprofis. Wolf sagte: "Zusammenhalt, Disziplin und gegenseitige Unterstützung sind für mich zentrale Werte, als Mensch wie als Unternehmer. Das will ich weitergeben in den Sport: bei unserer Nachwuchsförderung im Golf und unserem Best Place Porsche Team."

Schon beim ersten Rennen am legendären Red Bull Ring hatten die passionierten Best Place Porsche-Fahrer Andreas Greiling und Jens Richter das Ziel fest im Blick. Hinter dem Lenkrad des blauen Best Place Porsche traten sie gegen mehr als 20 Rennfahrer an. Ausgetragen wurden die Rennen auf sechs verschiedenen Rennstrecken in Italien, Österreich und Frankreich wie beispielsweise Spielberg, Le Castellet, Franciacorta, Dijon und Misano. "Das harte Fitness- und Simulator-Training hat sich ausgezahlt. Gesamtsieger der Rennklasse zu sein und über alle anderen Klassen hinweg die meisten Punkte zu sammeln, ist eine Spitzenleistung, ein toller Abschluss der Saison und gleichzeitig Ansporn für die nächste", fasst Wolf zusammen. Auch in Zukunft will das Immobilienunternehmen weiterhin Sport und Charity verbinden, um Talente auf ihrem Weg zu unterstützen, den Nachwuchs zu fördern und über sportliches Engagement karitative Ziele zu verwirklichen.

Über die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG

Die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG ist ein in Berlin, Unter den Linden 39, ansässiger Full-Service-Dienstleister im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit über 130 Mitarbeitern gehören wir zu den größten Vertriebsplattformen für Projektentwickler und Portfolio-Inhaber. Unsere Kernkompetenzen liegen im Bereich der Projektentwicklung, dem Vertrieb, die Hausverwaltung und Finanzierung. Wir legen außerdem Wert auf einen exzellenten Kundenservice. NEU: In unserer Immobilien-Erlebniswelt am Standort Unter den Linden 39 können über 70 Projekte erstmals digital entdeckt werden.

"Zuhause sein in bester Lage!"

