Dubai: Best Place ist exklusiver Partner von Peak Advisors und Premium-Bauträger Damac

Ob Business-Apartment oder Familienresidenz: Dubai als Standort ist heiß begehrt. Hier finden Käufer Domizile von außergewöhnlicher Architektur, was zur Best Place-Philosophie passt: Zuhause sein in bester Lage. Durch Peak Advisors Dubai wird Best Place exklusiver Damac-Vertriebspartner in Berlin für mehr als 25 Dubai-Projekte. Damac Properties gehört weltweit zu den größten Immobilienentwicklern für Luxuswohnungen.

"Dubai bietet für Kunden aus Deutschland sowohl vor dem Hintergrund der Renditeaussicht als auch Lebensqualität hervorragende Perspektiven", so Danny Wolf, Gründer und Geschäftsführer von Best Place. Dubai ist nach Spanien der zweite Top-Standort, den das Berliner Immobilienunternehmen mit ausgezeichneter Marktexpertise und Know-how erschließt. Danny Wolf fasst die Rahmenbedingungen für Käufer in Dubai so zusammen: "Steigende Immobilienpreise als auch Mieten und eine Infrastruktur mit internationalen Schulen und Universitäten machen Dubai als ein vollkommen neues Lebens- und Investmentkonzept hochspannend". Die Situation für Käufer ist äußerst vorteilhaft, denn die Regierung von Dubai hat im Juni 2022 den Erwerb von Immobilien durch Ausländer, ohne Einschränkung der Nationalität gestattet.

"Wir möchten unseren Kunden einen erstklassigen Service beim Kauf ihrer Dubai-Immobilie bieten. Deshalb haben wir hier in Berlin ein neues Kompetenzteam gebildet, was bereits im Vorfeld die Projekte selektiert, Kunden das passende Portfolio zusammenstellt und rechtliche Fragen sowie sämtliche Fragen rund um den Markt, die Wohnsituation etc. klärt", so Danny Wolf. Dubai ist ein sehr dynamischer Markt. Aus diesem Grund setzt Best Place genau diese Geschwindigkeit auch beim Kundenservice um. Durch die Partnerschaft mit Peak Advisors verfügt Best Place jetzt in Dubai über eine lokale, deutschsprachige Präsenz. Damac ist der Stern am Immobilienhimmel von Dubai. Mit Marken wie Fendi, Versace und Cavalli hat sich Damac an die Spitze der Luxus-Projektentwickler katapultiert und genießt internationales Renommée. "Die Zukunft des Immobilienmarktes in Dubai sieht vielversprechend aus, und ich freue mich sehr, dass Best Place ein Teil dieses Trends ist", so Wolf.

Über Damac Properties

Damac ist ein in Dubai ansässiger Mischkonzern und bekannt für die Entwicklung von Luxusimmobilien im Nahen Osten und weltweit. Unter der Leitung von Hussain Sajwani, CEO der Damac-Gruppe, erwarb der Konzern nicht nur den berühmten Schweizer Juwelier de Grisogono, sondern auch das ikonische italienische Modehaus Roberto Cavalli mit dem Ziel, die Marken für eine jüngere Kundschaft zu erneuern und gleichzeitig ihr geschätztes Erbe zu bewahren. Die Damac-Gruppe hat bei ihren Immobilienentwicklungen auch mit einer Vielzahl starker Marken zusammengearbeitet, darunter Paramount, Radisson, Rotana, The Trump Organization, Fendi Casa, Versace Home und Mandarin Oriental, was die globalen Beziehungen und den Einfluss des Unternehmens unterstreicht.

Über Peak Advisors

Peak Advisors ist ein in Dubai ansässiges Unternehmen. Ihre Gründer sind ausgewiesene Experten in den Bereichen Investition, Vertrieb und Erschließung neuer Absatzmärkte im deutschsprachigen Raum für nationale und international agierende Unternehmen in Dubai. Peak Advisors bietet eine langjährige Dubai Expertise im Immobilienmarkt vor Ort, u.a. durch eigene Immobilien-Investitionen.

Über die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG

Die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG ist ein in Berlin, Unter den Linden 39, ansässiger Full-Service-Dienstleister im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit über 130 Mitarbeitern gehören wir zu den größten Vertriebsplattformen für Projektentwickler und Portfolio-Inhaber. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Projektentwicklung, Vertrieb, Hausverwaltung und Finanzierung. Außerdem legen wir außerordentlichen Wert auf einen exzellenten Kundenservice. NEU: In unserer Immobilien-Erlebniswelt am Standort Unter den Linden 39 können über 70 Projekte erstmals multimedial entdeckt werden.

"Zuhause sein in bester Lage!"

www.bestplace-immobilien.de

