NIU

NIU auf der EICMA 2022

NIU enthüllt BQi C3 und kündigt Zusammenarbeit mit Fashion-Marke Diesel an

Mailand (ots)

NIU Technologies wird ab Ende 2022 weitere Mikro- Mobilitätslösungen in Europa auf den Markt bringen, wie das Unternehmen heute bekannt gab. Zu den Neuheiten zählen das E-Bike BQi C3 Pro mit Cargo-Zubehör (ab März 2022) sowie die Kick-Scooter KQi1 Sport und KQi Youth (ab Dezember 2022 und Januar 2023). Zudem kündigte der weltweit führende Anbieter von intelligenten urbanen Mobilitätslösungen auf der EICMA 2022 die Zusammenarbeit mit der internationalen, innovativen Lifestyle Marke Diesel an. Die diesjährige EICMA öffnet am 10. November ihre Pforten für private Besucher.

Das BQi C3 Pro Bike mit Tretunterstützung bietet mit seinem einzigartigen dualen Batteriesystem eine herausragende Reichweite von bis zu 100 km. Ausgestattet mit zwei leichten, austauschbaren LG-Akkus mit einer Kapazität von 48 V und 19,2 Ah bietet das E-Bike eine doppelt so große Reichweite wie Konkurrenzprodukte. Darüber hinaus zeichnet sich das BQi C3 Pro durch seine durchdachte Akku-Platzierung, eine klare Linienführung und einen tiefen, durchgehenden Rahmen aus, der Sicherheit und Stabilität verleiht.

Das BQi C3 Pro verfügt über einen hochmodernen Gates Carbon-Antrieb, der sauber, leise und zuverlässig bei minimalem Wartungsaufwand ist. Scheibenbremsen vorne und hinten sorgen dafür, dass Fahrer:innen schnell und sicher zum Stehen kommen, für optimale Sichtbarkeit bei Dunkelheit sind ein integriertes Halo-Licht sowie ein Rücklicht zuständig.

eBike BQi C3 - ideal für Unternehmen und den privaten Einsatz

Dank des integrierten Gepäckträgers eignet sich das BQi C3 Pro perfekt, mit dem neuen optionalen Zubehör Transportaufgaben aller Art zu übernehmen. Vorne und hinten kann problemlos ein Korb am Fahrrad angebracht werden. Egal, ob Lebensmittel oder Waren befördert werden müssen, das Zubehör bietet Fahrer:innen maximale Flexibilität. Ein Satz optionaler Spiegel kann am Lenker befestigt werden, was die Sicht auf die Straße und die Verkehrssicherheit noch einmal verbessert.

Das intelligente TFT-Farbdisplay hält Fahrer:innen etwa über Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke, Fahrzeit, Reichweite und Ladezustand der Batterie auf dem Laufenden. Das Bike ist in den Farben Grau, Weiß und Schwarz lieferbar. Es wird in Europa ab März 2023 in den NIU Flagship- und Online-Stores zu einem Preis von 2999 EUR erhältlich sein.

Neu für Deutschland: KQi1 und KQi Youth Kick-Scooter

Als Erweiterung der KQi Kick-Scooter-Serie bringt NIU im Dezember dieses Jahres den KQi1 Sport zum Preis von 399 EUR in Deutschland auf den Markt. Das leichte und einfach zu bedienende Einsteigermodell ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und 25 km Reichweite.

Mit dem KQi Youth für 6- bis 12-Jährige und dem KQi Youth+ für 8- bis 14-Jährige erweitert NIU sein Angebot an Kick-Scootern nun auch für Kinder. Die farbenfrohen Modelle mit einer Reichweite von über 11 km und einer maximalen Geschwindigkeit von 16 km/h sind mit einem 200-W-Lithium-Akku, einem ansprechenden, austauschbaren Griffband und einer auswechselbaren Umgebungsbeleuchtung ausgestattet. Zahlreiche Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass Kinder Spaß haben und Eltern sich keine Sorgen machen müssen. Beide Modelle sind ab Januar 2023 für 299 EUR im Handel erhältlich.

"Wir freuen uns darauf, unser Produktangebot für urbane Mobilität zu erweitern und das BQi C3 Pro Fahrer:innen in Europa vorzustellen", sagt Sieghart Michielsen, bei NIU Director für internationale Märkte. "Der BQi C3 Pro ist eine vielseitige Lösung mit einer beeindruckenden Reichweite in der Stadt und bietet urbane Mobilität für private Biker und Unternehmen gleichermaßen. Unsere Angebote KQi1 Sport und KQi Youth decken hingegen ein breiteres Spektrum an Nutzerbedürfnissen ab."

Kooperation mit Diesel bei zwei Modellen

NIU kündigt außerdem eine Zusammenarbeit mit der internationalen, innovativen Lifestyle Marke Diesel an. Die beiden Marken haben sich zusammengetan, um ihre Expertise in einer mutigen und einzigartigen Statement-Chrome-Kollektion zu vereinen: die unverwechselbare Kollektion ist vom Chrom-Effekt in Kombination mit dem ikonischen Diesel Rot inspiriert. Im Rahmen der Partnerschaft werden zwei exklusive, von Chrom inspirierte Modelle auf den Markt kommen: ein Diesel x NIU Edition MQi GT E-Roller und ein Diesel x NIU Edition KQi2 Elektro-Kick-Scooter.

"Diese Partnerschaft verkörpert unser Engagement für Stil und Design und setzt gleichzeitig ein mutiges, zeitgemäßes Statement", sagt Mei-ling Wong, Head of Branding bei NIU Technologies. "Wir freuen uns, die modische Raffinesse von Diesel in Kombination mit dem Design und der Technologie zu präsentieren, die unsere intelligenten urbanen Mobilitätslösungen untermauern."

Der NIU x Diesel edition MQi GT ist ab Februar 2023 in den NIU-Stores erhältlich und kostet in Europa 5.999 EUR. Der NIU x Diesel Edition KQi2 Elektro-Kick-Scooter folgt im April 2023 zum Preis von 699 EUR für europäische Märkte.

EICMA-Besucher:innen finden NIU vom 8. bis 13. November in Halle 11 S26 und auf dem Motolive Testgelände.

Original-Content von: NIU, übermittelt durch news aktuell