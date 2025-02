GMK. Gesellschaft für Medien. Marken. Kommunikation

GMK gewinnt German Design Award 2025 für das Projekt "FRANKIA NOW"

Bayreuth (ots)

Eine weitere Auszeichnung für das Team von GMK und dessen langjährigen Kunden FRANKIA: Die Bayreuther Marken-, Design- und Digitalagentur gewinnt den German Design Award 2025 für ein "exzellentes Kommunikationsdesign" und die Schaffung einer einzigartigen Markenidentität für das innovative Wohnmobil-Konzept FRANKIA NOW.

Knapp zwei Jahre haben die Teams von FRANKIA und GMK gemeinsam konzipiert, gestaltet und realisiert, um 2024 etwas auf die Straße zu bringen, das es so noch nicht gab: Ein zukunftsweisendes Fahrzeugkonzept, das rund um Raum, Licht und Design neue Maßstäbe setzt. Begleitet wurde der FRANKIA NOW von der Konzeptionsphase (Innen- und Außen-design, Naming) bis zur Markteinführung. Die Customer-NOW-Journey wurde von GMK in mehreren Stages angelegt: von der ersten Landingpage über On- und Offline-Kampagnen und intensiver Medienarbeit bis zur Premiere Anfang 2024 - und die Erfolgsgeschichte des NOW wird auch aktuell und in Zukunft von GMK begleitet und vorangetrieben.

Hier geht es direkt zur ausgezeichneten Kampagne: www.gmk.de/projekte/frankia-now/german-design-award-winner-2025

Kreatives Design für eine einzigartige Brand

"Die Kampagne für ein so außergewöhnliches und spannendes Produkt machen zu dürfen, macht natürlich jede Menge Spaß und erlaubt unserem Team, sich strategisch und kreativ auszutoben", so GMK-Geschäftsführer und Projektleiter Jörg Lichtenegger. "Unser Ziel für die Brand Identity ist ganz klar: ein kreatives Communication Design zu schaffen, das aus dem NOW ein WOW macht, das für die Innovation Begeisterung weckt und sie aus der Masse hervorhebt. Dass uns das gelungen ist und zudem mit dem German Design Award 2025 in der Kategorie 'Excellent Communications Design - Brand Identity' honoriert wird, ist eine besondere Auszeichnung für das gesamte Team und eine Bestätigung unserer Arbeit." Bereits 2024 wurde der FRANKIA NOW mit dem Branchenpreis "European Innovation Award" in der Kategorie "Interior Design" ausgezeichnet.

Jury lobt die "Erlebnis-Qualität" des Projektes

"Diese Kampagne für ein innovatives Fahrzeugkonzept bricht mit traditionellen Vorstellungen von Mobilität und Raumgestaltung", so die hochrangige Jury in ihrer Begründung. "Durch die geschickte Kombination von offenen Strukturen und frischen Farben wird ein dynamisches und ansprechendes Erlebnis geschaffen, das die Identi-tät der Marke klar und mutig zum Ausdruck bringt."

Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rates für Formgebung. Jährlich werden mit ihm Einreichungen prämiert, die wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind.

GMK - Marke. Design. Digital.

GMK ist eine inhabergeführte Agentur für Markenbildung mit Schwerpunkt Digitale Kommunikation und Sitz in Bayreuth. Seit 1992 entwickelt GMK ganzheitliche Strategien, Ideen, Stories und Designs für regionale, nationale und internationale Kunden. Ein erfahrenes Team betreut Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen sowie Kommunen, um mit und für sie nachhaltige Kommunikationsstrategien zu entwickeln, kreativ zu bespielen und zu steuern. Ob Global Player oder mittelständisches Unternehmen - jeder Kunde wird persönlich beraten und kontinuierlich begleitet. Ganzheitliche Strategien und kreative Maßnahmen sind dabei so individuell wie die Bedürfnisse der Kunden.

Mehr über GMK, Projekte und Leistungen: www.gmk.de/projekte/frankia-now/german-design-award-winner-2025

Original-Content von: GMK. Gesellschaft für Medien. Marken. Kommunikation, übermittelt durch news aktuell