Eurojackpot

Zwei Eurojackpot-Tipper teilen sich den Jackpot

Münster

15,4 Millionen Euro gehen jeweils nach Baden-Württemberg und nach Schweden

Seit langem teilen sich wieder zwei Eurojackpot-Spieler den Jackpot. Bei der Ziehung am vergangenen Freitag (23. Februar) hatten ein Spielteilnehmer aus Deutschland und ein Tipper aus Schweden das richtige Gespür für die Gewinnzahlen. Jeder von ihnen erhält 15,4 Millionen Euro.

Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am vergangenen Freitag (23. Februar) wurden die Gewinnzahlen 10, 19, 22, 37, 41 sowie die beiden Eurozahlen 2 und 6 ermittelt. Aus allen 18 teilnehmenden europäischen Ländern konnten gleich zwei Spielteilnehmer die korrekten sieben Zahlen auf ihrem Spielschein vorweisen: ein deutscher und ein schwedischer Tipper werden zu Multi-Millionären. Sie erhalten die Gewinnsumme von jeweils 15.495.760,40 Euro. Der deutsche Glückspilz stammt aus Baden-Württemberg. Seinen Spielschein hatte er in einer Annahmestelle in Waiblingen in der Nähe von Stuttgart abgegeben.

Erstmals seit der Produktänderung im März 2022 gibt es somit mehrere Treffer im ersten Rang. Zuletzt war dies am 18. März 2022 der Fall: 45 Millionen Euro gingen nach Norwegen und Finnland. In bisher 723 Ziehungen seit Bestehen der europäischen Lotterie wurde 128 Mal der Jackpot geknackt mit insgesamt 150 Gewinnern. In nur 15 Ziehungen gab es mehrere Gewinne im ersten Rang.

Vier weitere Hochgewinner

Bei der Ziehung am 23. Februar gibt es im zweiten Rang vier Tipper, die fast eine halbe Million Euro erhalten: Jeweils 464.247,30 Euro werden in Norwegen, Estland, Dänemark und Finnland ausgezahlt.

Nächste Ziehung am Dienstag

Am Dienstag (27. Februar) startet der Eurojackpot bei zehn Millionen Euro in die nächste Jackpotphase. Die Spielteilnahme ist bis zum Ziehungstag, 19 Uhr, in den Lotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.eurojackpot.de möglich.

