"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie": Silvia und Estefania: musikalischer Auftritt mit Hindernissen

Silvia erobert den Catwalk

Gemeinsamer Auftritt von Silvia und Estefania beim "Bild"-Renntag in Gelsenkirchen

Baby Linus und Lavinia kommen nach Hause

Am Mittwoch, den 18. Oktober 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Lampenfieber bei den Wollny-Frauen: Silvia und Estefania haben einen musikalischen Auftritt in Gelsenkirchen, wenige Tage später moderiert Silvia eine Modenschau in Dinslaken. Lavinia hat vor drei Tagen ihren Sohn zur Welt gebracht und darf nun endlich nach Hause. Bei Sarafina steht der letzte Kontrolltermin in Deutschland vor der Geburt ihres dritten Kindes an. Das und mehr ist am Mittwoch, den 18. Oktober um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" bei RTLZWEI zu sehen.

Lampenfieber bei Estefania und Silvia. Den beiden steht ein großer Auftritt beim "Bild"-Renntag in Gelsenkirchen bevor. Silvia wird mit dem Song "Wir sind eine große Familie" auf der Bühne stehen, Estefania performt Songs von ihrem neuen Album, sowie alte Hits. Vor allem für die 21-Jährige ist dieser Tag von enormer Bedeutung, denn er ist die Generalprobe für ihr erstes eigenes Konzert. Wird der Auftritt wie geplant stattfinden können? Kurz vor dem Open-Air-Auftritt regnet es in Strömen, wird der Auftritt wie geplant stattfinden können? Für Silvia steht ein weiteres Event an, sie wurde eingeladen, eine Modenschau in einem Einkaufscenter in Dinslaken mit zu moderieren. Eine völlig neue Erfahrung für die 58-Jährige, denn bis auf Partner Harald begleitet sie niemand aus der Familie und sie ist sehr aufgeregt.

Der kleine Linus, Silvias 17. Enkelkind, hat vor drei Tagen das Licht der Welt erblickt und darf nun endlich mit Mama Lavinia nach Hause. Mutter und Kind werden sehnsüchtig erwartet. Lavinias Verlobter Tim hat gemeinsam mit Silvia und Sylvana die Wohnung dekoriert - wie wird Lavinia auf die Überraschung reagieren?

Für Sarafina steht der letzte Kontrolltermin bei ihrer Frauenärztin in Deutschland an. Sie plant ihr drittes Kind in der Türkei zur Welt zu bringen, das möchte sie ihrer Frauenärztin sagen. Auch wenn sie sich auf die Geburt des Kindes freut, denkt sie oft an die nervenaufreibende Geburt der Zwillinge Casey und Emory zurück, die zehn Wochen zu früh auf die Welt kamen.

Dann geht es endlich wieder zum Zweitwohnsitz der Wollnys nach Ilica in der Türkei. Besonders Estefania und Loredana freuen sich, ihre Freunde Ali und Servet wiederzusehen.

Die Sendung wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" am Mittwoch, den 18. Oktober um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge bei RTLZWEI und im Anschluss auf RTL+.

Über "Die Wollnys"

Bei den Wollnys leben 15 Menschen unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Vor allem für Familienoberhaupt Silvia Wollny ist das eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.

