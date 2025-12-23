DOSB New Media GmbH

Das Tennis-Highlight zum Jahresende: Das Battle of the Sexes zwischen Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios - live & exklusiv auf Sporteurope.TV!

München (ots)

Zum Ende des Jahres wird erneut Tennis-Geschichte auf Sporteurope.TV geschrieben. Nach 52 Jahren kehrt das "Battle of the Sexes" zurück, mit zwei Tennis-Weltstars im Gepäck. Die Weltranglistenerste der Frauen und vierfache Grand-Slam-Siegerin Aryna Sabalenka fordert den Wimbledon-Finalisten und Showman Nick Kyrgios heraus. Sporteurope.TV überträgt den Showdown zwischen zwei der schillerndsten Persönlichkeiten des Welttennis live und exklusiv.

Am 28. Dezember blickt die gesamte Tennis-Welt auf dieses einzigartige Duell. Sporteurope.TV übertragt das "Battle of the Sexes" live und exklusiv in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg.

Das Showmatch des Jahres live und exklusiv erleben

Fünf Jahrzehnte nach dem legendären Duell zwischen Billie Jean King und Bobby Riggs bekommt das Format eine moderne Fortsetzung. Diesmal fordert Aryna Sabalenka als eine der dominantesten Spielerinnen ihrer Generation den nächsten großen Herausforderer heraus. Ihr gegenüber steht Nick Kyrgios, einer der spektakulärsten und unberechenbarsten Spieler im Welttennis. Dieses Aufeinandertreffen ist ein sportlicher Wettkampf, wie es ihn in dieser Form noch nicht gegeben hat - intensiv, hochklassig und einmalig.

"Die US Open haben gezeigt, wie groß die Begeisterung für Weltklasse-Tennis auf unserer Plattform ist. Mit dem Battle of the Sexes präsentieren wir jetzt ein Event, das sportliche Intensität und Entertainment perfekt verbindet", sagt Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH. "Sabalenka gegen Kyrgios, das ist ein Spektakel, das Tennisfans weltweit in seinen Bann ziehen wird und wir freuen uns, dieses Event exklusiv zu zeigen."

Über Sporteurope.TV:

Sporteurope.TV ist die paneuropäische Sport-Streaming-Plattform für Breiten-, Amateur- und internationalen Spitzensport. 2014 als Sportdeutschland.TV mit dem Deutschen Olympischen Sportbund gegründet, hat sich die Plattform zu einem zentralen digitalen Zuhause für über 70 Sportarten und 33 Spitzensportverbände entwickelt. Mit Liveübertragungen, On-Demand-Inhalten, internationalen Großereignissen und innovativen Formaten steht Sporteurope.TV für Vielfalt, Innovation und Teilhabe - jetzt in ganz Europa.

Original-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuell