ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 01/26 Samstag, 27.12. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Knast in Deutschland Gewalttäter im Fokus Deutschland 2025 „plan b: Gefängnis ohne Mauern - Bestraft und doch nicht weggesperrt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 31.12. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Terra X History Das geteilte Fest - Weihnachten in Ost und West Deutschland 2025 „DDR – die entsorgte Republik“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 01.01. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte Der Amazonas Deutschland 2024 „ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben“ entfällt „Die sieben größten Naturwunder der Erde“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderungen beachten: 9.45 Frankreichs Feuerberge - Die schlafende Gefahr Frankreich 2022 „Terra X: Der Metall-Planet - Wie Rohstoffe Zukunft sichern“ entfällt 10.30 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme USA 2017 „Terra X: Der Metall-Planet - Wie Städte zu Minen werden“ entfällt (weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 02.01. Bitte Programmänderung beachten: 5.45 Die Entstehung der Erde Death Valley USA 2009 „Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte: Die Halong- Bucht“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)

