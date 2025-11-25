PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 01/26 
Samstag, 27.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Knast in Deutschland
	 Gewalttäter im Fokus
	 Deutschland 2025

	„plan b: Gefängnis ohne Mauern - Bestraft und doch nicht 	weggesperrt“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 31.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Terra X History
	 Das geteilte Fest - Weihnachten in Ost und West 
	 Deutschland 2025

	„DDR – die entsorgte Republik“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 01.01. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.30	 Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte
	 Der Amazonas
	 Deutschland 2024

	„ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben“ entfällt 	„Die sieben größten Naturwunder der Erde“ um 7.00 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

Bitte Programmänderungen beachten: 

 9.45	 Frankreichs Feuerberge - Die schlafende Gefahr
	 Frankreich 2022

	„Terra X: Der Metall-Planet - Wie Rohstoffe Zukunft 	sichern“ entfällt
 
 10.30	 Die Erde - Unruhiger Planet
	 Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme
	 USA 2017

	„Terra X: Der Metall-Planet - Wie Städte zu Minen werden“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 02.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  5.45	 Die Entstehung der Erde
	 Death Valley
	 USA 2009

	„Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte: Die Halong-	Bucht“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

