ZDFinfo Änderungsmitteilung
Mainz (ots)
Woche 50/25 Sonntag, 07.12. Bitte Programmänderungen beachten: 7.30 besseresser challenge Dubai Schokolade, Surimi-Sticks + Toblerone Deutschland 2025 „besseresser: Freche Frankreich-Fakes“ entfällt 8.15 besseresser challenge Aperol, Worcester Sauce + Kleiner Feigling Deutschland 2025 „besseresser: Fragwürdige Feinkost aus Japan“ entfällt 9.00 besseresser challenge McCrispy, Apfelschnüre + Buchstabensuppe Deutschland 2025 „besseresser: Italienische Imitate“ entfällt 9.45 besseresser challenge Riesen, Blaue Takis + Toffifee Deutschland 2025 „Besseresser goes Schule: Was Kindern schmeckt“ entfällt 10.30 besseresser challenge Leberwurst, Hot-Chip + Kinder Maxi King Deutschland 2025 „Besseresser goes Schule: Gemüse macht Spaß“ entfällt 11.15 besseresser challenge Knusperflocken, Happy Hippo + Franzbrötcheneis Deutschland 2025 „Besseresser goes Schule: Brainfood günstig und gut“ entfällt 12.00 besseresser challenge Maggi, Tortilla-Chips + Dino-Nuggets Deutschland 2025 „Besseresser goes Schule: Schule macht Politik“ entfällt 12.45 besseresser challenge Drachenzungen, Ferdi Fuchs + Wassermeloneneis Deutschland 2025 „besseresser: Sündige Snacks“ entfällt (weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell