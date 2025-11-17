PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

Woche 50/25 
Sonntag, 07.12. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

   7.30	 besseresser challenge
	 Dubai Schokolade, Surimi-Sticks + Toblerone
	 Deutschland 2025

	„besseresser: Freche Frankreich-Fakes“ entfällt 

   8.15	 besseresser challenge
	 Aperol, Worcester Sauce + Kleiner Feigling
	 Deutschland 2025

  	„besseresser: Fragwürdige Feinkost aus Japan“ entfällt

  9.00	 besseresser challenge
	 McCrispy, Apfelschnüre + Buchstabensuppe
	 Deutschland 2025

	„besseresser: Italienische Imitate“ entfällt  

  9.45	 besseresser challenge
	 Riesen, Blaue Takis + Toffifee
	 Deutschland 2025

 	„Besseresser goes Schule: Was Kindern schmeckt“ entfällt

 10.30	 besseresser challenge
	 Leberwurst, Hot-Chip + Kinder Maxi King
	 Deutschland 2025

	„Besseresser goes Schule: Gemüse macht Spaß“ entfällt 

 11.15	 besseresser challenge
	 Knusperflocken, Happy Hippo + Franzbrötcheneis
	 Deutschland 2025

 	„Besseresser goes Schule: Brainfood günstig und gut“ entfällt

 12.00	 besseresser challenge
	 Maggi, Tortilla-Chips + Dino-Nuggets
	 Deutschland 2025

	„Besseresser goes Schule: Schule macht Politik“ entfällt 

 12.45	 besseresser challenge
	 Drachenzungen, Ferdi Fuchs + Wassermeloneneis
	 Deutschland 2025

	„besseresser: Sündige Snacks“ entfällt
                                                                                  (weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

