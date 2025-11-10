PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 49/25 
Mittwoch, 03.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  0.45	 Leschs Kosmos
	 Ideen für die Zukunft - Die Natur als Vorbild
	 Deutschland 2022

	„heute journal“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)

Freitag, 05.12. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  8.00	 auslandsjournal - die doku: Ein Jahr nach dem Sturz Assads
	 Schafft Syrien den Neuanfang?
	 Syrien 2025

	„auslandsjournal“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)

