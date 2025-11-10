ZDFinfo Änderungsmitteilung
Mainz (ots)
ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 49/25 Mittwoch, 03.12. Bitte Programmänderung beachten: 0.45 Leschs Kosmos Ideen für die Zukunft - Die Natur als Vorbild Deutschland 2022 „heute journal“ entfällt (weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 05.12. Bitte Programmänderungen beachten: 8.00 auslandsjournal - die doku: Ein Jahr nach dem Sturz Assads Schafft Syrien den Neuanfang? Syrien 2025 „auslandsjournal“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)
