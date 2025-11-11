PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 51/25 
Dienstag, 16.12. 

Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 

 1.15	 Sex, Macht und Lügen - Hinter Palastmauern
	 Deutschland 2025


 2.00	 Let's talk about Sex
	 Thailand
	 Belgien 2021


 2.45	 Let's talk about Sex
	 Japan
	 Belgien 2021


 3.30	 Let's talk about Sex
	 Saudi-Arabien
	 Belgien 2021


 4.15	 Liebe und Sex im Maghreb - Zwischen Tabu und Aufbruch
	 Frankreich 2019


	„Liebe und Sex in Marokko“ entfällt!!!

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

