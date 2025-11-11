ZDFinfo Änderungsmitteilung
Mainz (ots)
ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 51/25 Dienstag, 16.12. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 1.15 Sex, Macht und Lügen - Hinter Palastmauern Deutschland 2025 2.00 Let's talk about Sex Thailand Belgien 2021 2.45 Let's talk about Sex Japan Belgien 2021 3.30 Let's talk about Sex Saudi-Arabien Belgien 2021 4.15 Liebe und Sex im Maghreb - Zwischen Tabu und Aufbruch Frankreich 2019 „Liebe und Sex in Marokko“ entfällt!!!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell