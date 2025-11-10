PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 51/25 

Samstag, 13.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 Die Entstehung der Erde
	 Death Valley
	 USA 2009

„Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte: Die 	Alpen“ entfällt
                                                                                   (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen

Mittwoch, 17.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

„Wer ist der Trump-Clan?" um 6.45 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)

Freitag, 19.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

   7.00	 Die sieben großen Rätsel der Erdgeschichte
	 Deutschland 2023

„Geheime Welten - Reise in die Tiefe: Versteckt im Felsen“ entfällt
                                                                                (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)

