ZDFinfo Änderungsmitteilung
Mainz (ots)
ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 49/25 Dienstag, 02.12. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 2.45 Tag der Entscheidung Roosevelt und Pearl Harbor Deutschland 2017 „Tag der Entscheidung: Hitlers Krieg im Osten“ entfällt 3.30 Tag der Entscheidung Stalins Griff nach Europa Deutschland 2017 4.15 Terra X History Hilters Hauptquartiere. Kommandozentralen des Bösen Deutschland 2025 (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)
