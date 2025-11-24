PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 49/25 
Dienstag, 02.12. 

Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 

  2.45	 Tag der Entscheidung
	 Roosevelt und Pearl Harbor
	 Deutschland 2017

 	„Tag der Entscheidung: Hitlers Krieg im Osten“ entfällt 
  3.30	 Tag der Entscheidung
	 Stalins Griff nach Europa
	 Deutschland 2017


  4.15	 Terra X History
	 Hilters Hauptquartiere. Kommandozentralen des Bösen
	 Deutschland 2025


(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

