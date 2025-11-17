ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 52/25 Mittwoch, 24.12. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist die Familie Murdoch? Deutschland 2023 „ZDF-History: Göttinnen der Leinwand“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 25.12. Bitte Programmänderung beachten: 6.00 Terra X Harald Lesch ... und die Superkraft des Allerkleinsten Deutschland 2025 „Terra X History: Wir Deutschen und die Bundeswehr“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 26.12. Bitte Programmänderung beachten: 9.00 Welt ohne Fleisch? - Die Ernährung der Zukunft Frankreich 2022 „Smart Shopper - Thermomix & Co. im Härtetest“ entfällt (weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen)

