ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 52/25 
Mittwoch, 24.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Wer ist die Familie Murdoch?
	 Deutschland 2023

	„ZDF-History: Göttinnen der Leinwand“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 25.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.00	 Terra X Harald Lesch
	 ... und die Superkraft des Allerkleinsten
	 Deutschland 2025

	„Terra X History: Wir Deutschen und die Bundeswehr“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)

Freitag, 26.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  9.00	 Welt ohne Fleisch? - Die Ernährung der Zukunft
	 Frankreich 2022

	„Smart Shopper - Thermomix & Co. im Härtetest“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

