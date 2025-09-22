Forbes Austria & Forbes Swiss

Forbes Top Creators 2025: Die erfolgreichsten Social-Media-Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum

Wien

Die Forbes Top Creators 2025 sind da. Die Liste mit den 40 einflussreichsten Social-Media-Persönlichkeiten Österreichs, Deutschlands und der Schweiz wurde am 21. September beim Forbes Top Creators Summit im Stanglwirt in Tirol veröffentlicht. Mit auf der Liste sind unter anderem Lisa-Marie Schiffner, Younes Zarou und Dean Schneider.

Nach dem überwältigenden Erfolg der ersten Kampagne im Jahr 2024, die über 186 Millionen Impressions erzielte, richten Forbes und der Founding Partner und Datenanbieter influence.vision erneut den Fokus auf die einflussreichsten Social-Media-Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum. Die Liste zeigt nicht nur, wer die größte Reichweite erzielt, sondern auch, welche Creator als Unternehmer aktiv sind und damit wirtschaftliche Wirkung entfalten.

Creator werden zu Unternehmern

"Bei den Top Creators geht es schon lange nicht mehr nur um bezahlte Posts und Partnerschaften. Vielmehr bauen Creator heute eigene Marken auf und werden dadurch von Influencern zu Unternehmern", sagt Klaus Fiala, Chefredakteur von Forbes Swiss und Herausgeber von Forbes Austria. Die ausgezeichneten Creator erreichen mit ihren Inhalten auf Tiktok, Twitch, Instagram und Youtube - also jenen Plattformen, die Forbes und influence.vision für die Liste berücksichtigen - nicht nur ein Millionenpublikum, sondern können es auch mobilisieren. Das bringt wirtschaftliche Macht, die viele Creator nutzen, um ihre eigenen Produkte zu verkaufen.

Premiere: Community Voting gibt Fans erstmals Mitspracherecht

Die Auswahl der Top Creators erfolgt datenbasiert. influence.vision erhebt zentrale Kennzahlen wie Reichweite, Engagement und kumulierte Follower über vier relevante Plattformen (Instagram, Tiktok, Twitch, Youtube); die Forbes-Redaktion erstellt für jeden Creator einen Entrepreneurship-Score. Diese Daten bilden das Fundament, auf dessen Basis eine prominente Jury entscheidet, wer auf der finalen Liste steht. Dabei handelt es sich nicht um eine reine Expertenentscheidung: In einem Community-Voting hatten auch Fans die Möglichkeit, ihre Stimmen einzubringen. Branko Markovic, Co-CEO von influence.vision, sagt: "Daten liefern die Fakten - das Community Voting bringt die Stimme der Community. Gemeinsam entsteht so ein Gesamtbild, das messbare Leistungswerte und echte Relevanz vereint."

Die Jury selbst besteht aus namhaften Persönlichkeiten aus der Medien-, Marketing- und Unternehmerwelt. Unter ihnen sind unter anderem die Musikerin und Unternehmerin Shirin David, die Chief Brand Officer von Volkswagen Christine Wolburg, die Moderatorin und Podcasterin Janin Ullmann sowie Marcus Wolter, CEO von Banijay Germany, Sven Voth, Gründer von Snipes & Higgins, und Ann-Katrin Schmitz, Gründerin und Geschäftsführerin von Baby Got Business. Zu den Partnern der Top Creators-Kampagne gehören Volkswagen, KFC, CopeCart, Tirol Werbung, Banijay Germany, Stanglwirt, Nespresso, Sol de Janeiro, BW Bank und Red Bull.

Die gesamte Liste der Forbes Top Creators 2025 gibt es auf https://www.forbes.at/top-creators

Über Forbes Austria

Forbes ist das bekannteste Wirtschaftsmagazin der Welt. Die deutschsprachige Ausgabe umfasst Forbes Austria sowie Forbes Swiss und fokussiert sich auf die spannendsten Unternehmerpersönlichkeiten der deutschsprachigen Region.

Über influence.vision

influence.vision ist eine internationale Full-Service-Agentur für Influencer Marketing und zugleich Anbieter einer eigenen Workspace-Software, die Marken, Agenturen und Creator in einem gemeinsamen Workflow zusammenführt. Als Founding Partner der Forbes Top Creators-Kampagne realisiert das Unternehmen nationale und internationale Kampagnen für Kunden wie C&A, Samsung, Volkswagen, Beiersdorf und Dyson. Seit 2022 gehört influence.vision zu Banijay Germany, einem der größten unabhängigen Entertainment-Häuser Deutschlands. Die Banijay Germany gehört zum internationalen Content Powerhouse Banijay Entertainment, das weltweit agiert.

