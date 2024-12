immowelt

Die teuersten Immobilien 2024: Mehr als 15 Millionen Euro für ein Anwesen auf Sylt und ein Penthouse in Berlin

Ein immowelt Ranking der 10 teuersten Häuser und der 10 hochpreisigsten Wohnungen in Deutschland zeigt:

Teuerstes Haus auf Sylt: 15,5 Millionen Euro für ein Anwesen am Kampener Watt; Spitzenpreise auch für Häuser in München (14,9 Millionen Euro) und List (14,5 Millionen Euro)

Kostspieligste Wohnung: 15,8 Millionen Euro für ein Penthouse in Berlin Mitte; 5 der 10 teuersten Wohnungen in München

Die Preise von Luxusimmobilien in Deutschland haben in diesem Jahr erneut schwindelerregende Höhen erreicht. Ob ein Anwesen auf Sylt für 15,5 Millionen oder ein Penthouse in Berlin für 15,8 Millionen: Ein immowelt Ranking zeigt die jeweils 10 teuersten Häuser und Wohnungen, die 2024 auf immowelt.de zum Kauf angeboten wurden. Während die Rangliste der nobelsten Wohnungen von Penthäusern in Berlin, Hamburg und München beherrscht wird, finden sich unter den teuersten Häusern sowohl großstädtische Villen als auch Luxusdomizile abseits der Metropolen.

Sylt: 15,5 Millionen Euro für Haus in Kampen

Angeführt wird die Rangliste der hochpreisigsten Häuser von einem 15,5 Millionen Euro teuren Anwesen im illustren Promi-Ort Kampen auf Sylt. Das reetgedeckte Haus mit direkter Lage am Kampener Watt verfügt über 10 Zimmer und eine Wohnfläche von 400 Quadratmetern. Für den achtstelligen Kaufpreis erhält man zudem ein 2.985 Quadratmeter großes Grundstück.

Puren Luxus finden zahlungskräftige Käufer auch im benachbarten List: 14,5 Millionen Euro (Platz 3) kostet dort ein Anwesen mit privatem Strandzugang, 10 Zimmern und einer Wohnfläche von 270 Quadratmetern. Das in klassischer friesischer Architektur erbaute Haus steht auf einem Grundstück mit 3.150 Quadratmetern.

Fotos der beiden Häuser auf Sylt für die Presseberichterstattung stehen hier (Copyright: VON POLL IMMOBILIEN Sylt) und hier (Copyright: Immofoto-Sylt) zum Download bereit.

Ebenfalls für 14,5 Millionen Euro wurde in diesem Jahr eine Villa am Starnberger See angeboten. Die Immobilie mit 472 Quadratmeter Wohnfläche und 15 Zimmern befindet sich in der Gemeinde Münsing, die durch ihre idyllische Lage am Ostufer des Sees besticht.

Häuser zu achtstelligen Preisen konnten zahlungskräftige Käufer auch in München erwerben. Eine Villa im Stadtteil Obermenzing belegt mit einem Kaufpreis von 14,98 Millionen Euro den 2. Platz im Ranking. Das Anwesen im Neuengland-Stil mit Heimkino, Spa-Bereich und Weinkeller umfasst 8 Zimmer und eine Wohnfläche von 312 Quadratmetern. Umgeben wird die Villa von einer weitläufigen Gartenanlage, die sich auf einem 2.598 Quadratmeter großen Grundstück erstreckt. Weitere Nobeldomizile in der bayerischen Landeshauptstadt wurden für 13,9 Millionen Euro (Platz 6) und 13,7 Millionen Euro (Platz 8) gehandelt.

Zu den kostspieligsten Häusern des Jahres zählen darüber hinaus zwei Villen in Hamburg: Ein 14,5 Millionen Euro teures Anwesen in Blankenese mit 10 Zimmern und 400 Quadratmeter Wohnfläche belegt den geteilten 3. Platz. Eine weitere Hamburger Villa stand für 12,95 Millionen Euro zum Verkauf (Platz 10).

Auch zwei Berliner Immobilien sind im Häuser-Ranking vertreten: Ein Townhaus in Mitte, das für 13,9 Millionen Euro (Platz 6) inseriert wurde, sowie eine Villa in Grunewald für 13,1 Millionen Euro (Platz 9).

15,8 Millionen Euro für Penthouse in Berlin

An der Spitze des Wohnungs-Rankings steht ein Penthouse in Berlin Mitte, dessen Angebotspreis von 15,825 Millionen Euro sogar das kostspieligste Haus übertrifft. Für die schwindelerregende Summe gibt es eine 9-Zimmer-Wohnung im Berliner Luxuswohnquartier Kronprinzengärten mit 574 Quadratmetern und Blick über die Berliner Skyline.

Weitere Berliner Nobel-Wohnungen finden sich auf den Plätzen 3 und 5: Ein Penthouse in Wilmersdorf mit privatem Aufzug und Dachterrasse für 11,99 Millionen Euro sowie ein 9,995 Millionen Euro teures Apartment in Mitte.

Spitzenpreise wurden in diesem Jahr auch in München verlangt. Den 2. Platz der Rangliste belegt eine Wohnung in Bogenhausen, die Käufer für 12 Millionen Euro erwerben konnten: Ein Penthouse mit 9 Zimmern, die sich auf einer Wohnfläche von 470 Quadratmetern verteilen.

Generell ist die bayerische Landeshauptstadt prominent im Ranking vertreten - 5 der 10 teuersten Wohnungen befinden sich dort. Auf den Plätzen 7 und 9 liegen zwei weitere Penthäuser: Eine Nobelunterkunft in Bogenhausen für 9,8 Millionen Euro und eine im kommenden Jahr bezugsfertige Wohnung in Neuhausen-Nymphenburg für 9,2 Millionen Euro. Maisonettewohnungen in Neuhausen-Nymphenburg für 9,5 Millionen Euro (Platz 8) und 8,95 Millionen Euro (Platz 10) runden den Münchner Teil des Rankings ab.

Komplettiert wird die Rangliste von zwei Luxusdomizilen in Hamburg. Die teuerste Wohnung in der Hansestadt wurde für 10,5 Millionen Euro angeboten, was Platz 4 im Ranking entspricht. Für diese Summe konnten zahlungskräftige Interessenten eine Bleibe im vornehmen Stadtteil Harvestehude mit 433 Quadratmeter Wohnfläche erwerben. Dort stand zudem eine 311 Quadratmeter große Wohnung für 9,975 Millionen Euro (Platz 6) zum Verkauf.

Ranglisten der teuersten Immobilien stehen hier zum Download bereit.

Bitte beachten Sie, dass die Inserate zum 5. Dezember 2024 verlinkt wurden und jederzeit von den Anbietern entfernt werden können. Für die Nutzung der in den Inseraten verwendeten Bilder ist die ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen Anbieters erforderlich.

Berechnungsgrundlage:

Datenbasis für das Ranking der teuersten Wohnungen und Häuser waren Angebote, die zwischen Januar und November 2024 auf immowelt.de inseriert wurden. Bei den Preisen handelt es sich jeweils um Angebots-, keine Abschlusspreise.

