ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 14. August 2020

Mainz (ots)

Woche 34/20 Sonntag, 16.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Da Vinci Code an der Loire Deutschland 2019 5.50 Die wilden Philippinen Der vulkanische Norden Philippinen 2018 (weiter im Ablauf ) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Terra X Welten-Saga Die Schätze des Orients Deutschland 2020 22.25 Terra X Welten-Saga Die Schätze Lateinamerikas Deutschland 2020 23.10 Terra X Welten-Saga Die Schätze Europas Deutschland 2020 23.55 Terra X Welten-Saga Die Schätze Südostasiens Deutschland 2020 0.35 Prinz Eugen und die Türken - Kampf um Europa Deutschland 2014 2.05 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 2.50 History 360° - Geschichte der Menschheit Götter und Imperien Deutschland 2018 3.35 History 360° - Geschichte der Menschheit Wissen und Macht Deutschland 2018 4.20 History 360° - Geschichte der Menschheit Fortschritt und Größenwahn Deutschland 2018 Montag, 17.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 ZDF-History Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela Deutschland 2019 5.50 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Heinrich IV. bis Otto von Bismarck Deutschland 2017 6.35 Stalking - Die unterschätzte Gefahr Deutschland 2018 7.20 Tatort Internet Stalker, Dealer, Betrüger - die neuen Tricks Deutschland 2015 8.10 Der Fall Jonathan Vass Großbritannien 2013 8.50 Fatale Zusammentreffen Im Liebeswahn USA 2018 9.35 Fatale Zusammentreffen Die Hoffnung stirbt zuletzt USA 2018 10.20 Fatale Zusammentreffen Sünden der Vergangenheit USA 2018 11.05 Fatale Zusammentreffen Drei sind einer zu viel USA 2018 11.50 Ermittler! Untergang einer Familie Deutschland 2019 12.20 Ermittler! Mädchen im Fadenkreuz Deutschland 2019 12.50 Vergiftete Flüsse Die schmutzigen Geheimnisse der Textilindustrie Kanada 2017 13.35 Tödliches Trinkwasser - Skandal in Michigan USA 2019 (weiter im Ablauf ) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 auslandsjournal - die doku China und das Virus - Wie die Pandemie das Land verändert Deutschland 2020 22.25 QAnon Wie gefährlich kann eine Verschwörungstheorie werden? Deutschland 2020 22.55 ZDFzeit Der Unverantwortliche - Trump und die Corona-Krise USA 2020 23.40 Leben sticht Freiheit Greift die Corona-Krise unsere Demokratie an? (weiter im Ablauf ) Beginnzeitkorrekturen: 3.25 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015 4.10 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 4.55 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell