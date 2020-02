RENSCH-HAUS wirbt mit CO2-Offensive für Klimaschutz.

RENSCH-HAUS GMBH

RENSCH-HAUS, ein führender Anbieter von energieeffizienten Ein- und Zweifamilienhäusern aus Holz, wirbt für seine Produkte mit klimafreundlichen Aktionsangeboten. Bauherren, die bis Ende Mai 2020 einen Hausbauvertrag bei RENSCH-HAUS unterzeichnen, kommen in den Genuss eines von fünf attraktiven Vorteilspaketen.

Die Klimadiskussion der letzten Monate sensibilisiert die Menschen bei der Planung eines Eigenheims deutlich und führt viele Interessenten in die Verkaufsbüros von RENSCH-HAUS. Am Werksstandort nahe Fulda setzt man konsequent auf moderne, wetterunabhängige Produktionsprozesse, die in Güte und Qualität einer Manufaktur-Produktion entsprechen.

Aktiver Klimaschutz ist machbar: Bauen mit Holz.

In Kombination mit den von RENSCH-HAUS entwickelten intelligenten Dämm-Konzepten thermo-around aktiv und thermo-around natur und zukunftsorientierten, energieeffizienten Haustechnik-Strategien baut RENSCH-HAUS serienmäßig in KfW 40 Qualität. Der Beantragung staatlicher Hausbau-Förderprogramme steht somit nichts im Wege.

RENSCH-HAUS belohnt aktiven Klimaschutz.

Dirk Wolschke, Geschäftsführer von RENSCH-HAUS: " Auch wir von RENSCH-HAUS übernehmen Verantwortung zum Schutz unseres Klimas. Unser Markenversprechen "Bauen mit Respekt." beinhaltet natürlich auch den Schutz der Umwelt und des Klimas. Darum möchten wir mit unserer CO2-Offensive mehr und mehr Menschen davon überzeugen, ökologisch wertvoll, nachhaltig und klimaschützend zu bauen."

Die fünf starken Angebote der CO2-Offensive von RENSCH-HAUS. Wer jetzt mit RENSCH-HAUS CO2-sparend, energieeffizient und damit vorbildlich baut, der wählt zwischen einer Sonnenstromanlage, einer CO2-Einspargarage, einer E-Ladesäule, einem Smart Home-Paket und einer CO2-Einspar-Küche zu exklusiven Vorzugskonditionen aus. Weitere Informationen zur aktuellen CO2-Offensive von RENSCH-HAUS gibt es bei den Fachberatern von RENSCH-HAUS.

RENSCH-HAUS mit Sitz in Kalbach-Uttrichshausen versteht sich als Hausmanufaktur mit ausschließlicher Produktion in Deutschland. Mit mehr als 240 Mitarbeitern gilt RENSCH-HAUS als einer der führenden Anbieter moderner, energieeffizienter Ein- und Zweifamilienhäuser. RENSCH-HAUS bildet als anerkannter Ausbildungsbetrieb in verschiedenen Berufen aus. Musterhäuser und Verkaufsbüros von RENSCH-HAUS gibt es bundesweit. www.rensch-haus.com

